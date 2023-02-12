بارش برف تا این لحظه ترافیک سنگین به همراه نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به وضعیت ترافیکی سطح شهر تهران گفت: درحال حاضر شاهد بارش برف برف در تمام نقاط شهر تهران هستیم.

وی ادامه داد: البته بارش برف در مناطق شمالی حجم بیشتری دارد و به دلیل هماهنگی صورت گرفته ترافیک خاصی که مرتبطت با بارندگی باشد در حال حاضر وجود ندارد.

رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به وضعیت ترافیکی تهران بیان کرد: خوشبختانه ترافیک تهران روان است و جز در برخی فرعی‌های و بزرگراه‌های شمالی ترافیکی را شاهد نیستیم که البته این ترافیک هم به دلیل بارش برف و ورود خودروها است.