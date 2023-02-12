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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۳۶

رئیس پلیس راهور تهران مطرح کرد؛

بارش برف تا این لحظه ترافیک سنگین به همراه نداشته است

بارش برف تا این لحظه ترافیک سنگین به همراه نداشته است

رئیس پلیس راهور تهران گفت: به دلیل هماهنگی صورت گرفته ترافیک خاصی که مرتبط با بارندگی و بارش برف باشد در حال حاضر وجود ندارد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به وضعیت ترافیکی سطح شهر تهران گفت: درحال حاضر شاهد بارش برف برف در تمام نقاط شهر تهران هستیم.

وی ادامه داد: البته بارش برف در مناطق شمالی حجم بیشتری دارد و به دلیل هماهنگی صورت گرفته ترافیک خاصی که مرتبطت با بارندگی باشد در حال حاضر وجود ندارد.

رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به وضعیت ترافیکی تهران بیان کرد: خوشبختانه ترافیک تهران روان است و جز در برخی فرعی‌های و بزرگراه‌های شمالی ترافیکی را شاهد نیستیم که البته این ترافیک هم به دلیل بارش برف و ورود خودروها است.

کد مطلب 5707131
مهشید جعفری معظم

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