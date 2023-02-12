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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۵۶

در نوبت صبح؛

کلاس درس مدارس فیروزکوه امروز غیرحضوری است

کلاس درس مدارس فیروزکوه امروز غیرحضوری است

فیروزکوه- کلاس درس مدارس فیروزکوه برای نوبت صبح امروز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه غیرحضوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، با بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر امروز یکشنبه ۲۳ بهمن تمام کلاس‌های مقاطع مختلف تحصیلی در نوبت صبح در فیروزکوه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

این تصمیم به دلیل برودت هوا و بارش برف سنگین در این شهرستان اتخاذ شده است.

کد مطلب 5707158

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