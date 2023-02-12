کلاس درس مدارس فیروزکوه امروز غیرحضوری است

به گزارش خبرنگار مهر، با بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر امروز یکشنبه ۲۳ بهمن تمام کلاس‌های مقاطع مختلف تحصیلی در نوبت صبح در فیروزکوه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

این تصمیم به دلیل برودت هوا و بارش برف سنگین در این شهرستان اتخاذ شده است.