رهن ۲۵۰ میلیون تومانی مسکن در محله ستارخان+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در ستارخان حداکثر باید به میزان ۲۶ میلیون تومان اجاره و حداقل ۲۵۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر می‌شود: