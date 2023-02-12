  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۰۲

بازار اجاره بها؛

رهن ۲۵۰ میلیون تومانی مسکن در محله ستارخان+ جدول

رهن ۲۵۰ میلیون تومانی مسکن در محله ستارخان+ جدول

برای اجاره یک واحد آپارتمان در ستارخان حداقل ماهیانه ۱ میلیون تومان و رهن ۲۵۰ میلیون تومان باید پرداخت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در ستارخان حداکثر باید به میزان ۲۶ میلیون تومان اجاره و حداقل ۲۵۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.

در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر می‌شود:

محله متراژ اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
تهران ویلا ۱۱۰ ۶ الی ۱۶ میلیون ۲۵۰ الی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون
دریان نو ۹۸ ۱ الی ۱۱ میلیون ۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون
ستارخان ۱۲۰ ۸ الی ۱۷ میلیون ۲۰۰ الی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون
شهرآرا ۹۹ ۱۲ الی ۲۶ میلیون ۳۵۰ الی ۱ میلیارد
شادمهر ۱۰۲ ۱۰ الی ۱۵ میلیون ۳۰۰ الی ۱ میلیارد

کد مطلب 5707164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها