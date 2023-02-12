رهن ۲۵۰ میلیون تومانی مسکن در محله ستارخان+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره در ستارخان حداکثر باید به میزان ۲۶ میلیون تومان اجاره و حداقل ۲۵۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این منطقه تهران منتشر میشود:
|محله
|متراژ
|اجاره (قیمتها به تومان میباشد)
|رهن (قیمتها به تومان میباشد)
|تهران ویلا
|۱۱۰
|۶ الی ۱۶ میلیون
|۲۵۰ الی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون
|دریان نو
|۹۸
|۱ الی ۱۱ میلیون
|۳۰۰ الی ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون
|ستارخان
|۱۲۰
|۸ الی ۱۷ میلیون
|۲۰۰ الی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون
|شهرآرا
|۹۹
|۱۲ الی ۲۶ میلیون
|۳۵۰ الی ۱ میلیارد
|شادمهر
|۱۰۲
|۱۰ الی ۱۵ میلیون
|۳۰۰ الی ۱ میلیارد
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