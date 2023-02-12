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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۰۵

پایگاه اورژانس ۱۱۵ بیده سمیرم افتتاح شد

پایگاه اورژانس ۱۱۵ بیده سمیرم افتتاح شد

اصفهان - به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی بیده سمیرم افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حیدری رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی بی ده شهرستان سمیرم افتتاح شد.

وی با بیان اینکه این مراسم با حضور فرماندار شهرستان سمیرم، معاون عمرانی استاندار و جمعی دیگر از مسئولین محلی برگزار شده است، تصریح کرد: این پایگاه با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال، از محل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینی به مساحت ۴۱۱ مترمربع احداث و به بهره برداری رسید.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان اینکه تکمیل پدبالگرد اورژانس در شهر بی ده، به عنوان جنوبی ترین نقطه استان اصفهان، از دیگر پروژه‌ها برای خدمت رسانی به اهالی این منطقه و مناطق مجاور است، افزود: پد بالگرد شهر بی ده از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برخوردار است و در این مراسم فرماندار شهرستان برای سرعت بخشی به روند کار و اتمام پروژه قول مساعد دادند.

کد مطلب 5707250

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