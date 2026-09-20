به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، این نشست عصر روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ با حضور دکتر نوید ارجمند، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، حجتالاسلام آقاطهرانی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر مونس سیاح، رئیس مرکز معارف اسلامی و و علوم انسانی و جمعی از استادان این مرکز در سالن دکتر میرعمادی دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این نشست، ارجمند، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف، با تأکید بر جایگاه آموزش در دانشگاه گفت: «آموزش در دانشگاه شریف اولین اولویت است.»
وی با اشاره به تجربه شخصی خود از نظامهای آموزشی دانشگاههای مختلف افزود: «ممکن است در دانشگاههای غرب آزمایشگاههای مجهز بیشتری وجود داشته باشد، اما تجربه شخصی من ثابت کرده است که آموزش در دانشگاه شریف بسیار باکیفیتتر از تمام دانشگاه های دنیاست.»
در ادامه، سیاح، رئیس مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی دانشگاه صنعتی شریف، ضمن معرفی استادان این مرکز، گزارشی از دروس ارائهشده در ترم جاری ارائه کرد و به تشریح برنامههای آموزشی مرکز پرداخت.
مدیر مرکز معارف در ادامه بر ارائه چند توصیه کاربردی برای ارتقای کیفیت برگزاری کلاسهای معارف تأکید کرد. از جمله این توصیهها میتوان به ضرورت داشتن سناریوی مشخص برای تدریس و پرهیز از پراکندگی مطالب، همچنین اجتناب از بهکارگیری اصطلاحات ثقیل و تخصصی در حوزههای فقهی، فلسفی و کلامی اشاره کرد.
وی همچنین بر ضرورت ارائه مفاهیم کاربردی و قابل استفاده برای دانشجویان تأکید کرد تا دانشجو با درک فایده و کارآمدی مطالب، انگیزه و گرایش بیشتری برای شناخت و فهم معارف دینی پیدا کند.
سیاح بر رعایت اعتدال در میزان سهلگیری و سختگیری در ابعاد مختلف کلاس،تأکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست، حجتالاسلام آقاطهرانی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف، به بیان دیدگاهها و نکاتی درباره فعالیتهای آموزشی و فرهنگی مرکز معارف پرداخت.
در ادامه جلسه، استادان مرکز معارف و علوم انسانی به بیان نقطهنظرات، دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره موضوعات آموزشی و فعالیتهای مرکز پرداختند و دیدگاههای خود را با مسئولان حاضر در نشست در میان گذاشتند. در پایان این برنامه نیز از جمعی از کارکنان و استادان این مرکز به پاس تلاشها و خدمات آنان تقدیر شد.
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