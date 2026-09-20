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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۰

مدیریت اجتماعی سواحل باید در کنار اقدامات انتظامی دنبال شود

مدیریت اجتماعی سواحل باید در کنار اقدامات انتظامی دنبال شود

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، بیمه مسئولیت و پرداخت به‌روز حقوق ناجیان را از اقدامات مؤثر در حمایت از این نیروها دانست و بر ضرورت تقویت مدیریت اجتماعی در سواحل تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور سیدمحمد بطحایی، معاون وزیرو رئیس سازمان امور اجتماعی کشور صبح یکشنبه برگزار شد.

بطحایی گفت: متأسفانه دو نفر از ناجیان در حین عملیات امداد و نجات جان خود را از دست دادند و در این مسیر، عزیزانی را از دست داده‌ایم.

وی افزود: بیمه مسئولیت یکی از اقدامات بسیار مؤثری بوده که توانسته است در تقویت انگیزه ناجیان و حمایت از آنهامؤثر باشد. همچنین با اهتمامی که صورت گرفته، وضعیت پرداخت حقوق ناجیان نیز تا حدودی به‌ روز شده و این موضوعآثار خوبی در حمایت از این نیروها داشته است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تأکید بر اینکه اقدامات مربوط به سواحل نباید صرفاً به فعالیت‌های عمرانی و انتظامی محدود شود، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم به سمت تقویت و اجرای مدیریت اجتماعی در سواحل حرکت کنیم.

بطحایی ادامه داد: سواحل را نباید فقط به عنوان یک فضای عمومی و تفریحی ببینیم، بلکه این فضا ظرفیت قابل توجهی برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دارد و می‌توان از این ظرفیت در مصادیق مختلف استفاده کرد.

وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه گفت: پیشنهاد ما این است که برای اجرایی شدن نکات مطرح‌شده، کارگروهی تشکیل شود تا بازنگری‌های لازم را انجام دهد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: این کارگروه باید در بررسی اصلاحات، قوانین مرتبط را به‌طور کاملمدنظر قرار دهد و ارتباط میان پیشنهادهای ارائه‌ شده با قوانین موجود نیز بررسی شود. مبنای کار باید اسناد بالادستی وقوانین مرتبط باشد تا اصلاحات پیشنهادی در چارچوب قانونی انجام شود.

وی افزود: پس از نهایی شدن پیشنهاد، موضوع را در دستور کار شورا قرار خواهیم داد و امیدواریم با لحاظ نظرات اعضای شورا، بتوانیم از سال آینده این طرح مؤثر را در کشور اجرایی کنیم.

بطحایی در پایان گفت: در صورت موافقت اعضای شورا، این موضوع به عنوان مصوبه شورا تلقی خواهد شد و کارگروه مکلف می‌شود با توجه به ملاحظات مطرح‌شده و مصادیق مورد اشاره، بازنگری‌های لازم را انجام دهد تا موضوع در ادامه در دستور کار شورا قرار گیرد.

کد مطلب 6952246
مهدیه حسن نائینی

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