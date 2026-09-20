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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۳

موج حملات بی‌سابقه اوکراین علیه روسیه با بیش از ۱۰۰۰ پهپاد

موج حملات بی‌سابقه اوکراین علیه روسیه با بیش از ۱۰۰۰ پهپاد

شهردار مسکو از حملات پهپادی بی سابقه اوکراین علیه روسیه و ساقط شدن صدها فروند از این پهپادها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شهردار مسکو اعلام کرد که بیش از هزار و ۶۰۰ پهپاد در تمام خطوط دفاعی از جمله ۴۵۰ پهپاد در نزدیکی مسکو ساقط شدند.

وی اضافه کرد که بیش از ۲۵۰ پهپاد طی حملات پی در پی در ساعات شب گذشته ساقط شدند. این حملات پهپادی بی سابقه با هدف ایجاد اختلال در انتخابات روسیه صورت گرفت اما نتیجه بخش نبود.

این مسئول روس به اصابت پهپادهای اوکراینی به پالایشگاه سوخت اطراف مسکو نیز اشاره کرد. دفتر نظارت هوایی در مسکو نیز اعلام کرد که به دلیل شرایط امنیتی بیش از ۳۰ هواپیما نتوانستند در فرودگاه های مسکو به زمین بنشینند.

از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور حملات گسترده ای را علیه تأسیسات وابسته به کی یف که برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می گرفت انجام دادند.

کد مطلب 6952253

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    نظرات

    • سارا IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ای کاش روسیه اوکراین رو اشغال کنه تا اروپا و آمریکای وحشی دست از سر خاورمیانه و آفریقا بردارند و تمرکز خود را روی روسیه بگذارند

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