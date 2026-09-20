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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۸

جمع‌آوری ۹۵ تبعه بیگانه غیرمجاز در زاهدان

جمع‌آوری ۹۵ تبعه بیگانه غیرمجاز در زاهدان

زاهدان- فرمانده انتظامی زاهدان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان و جمع‌آوری ۹۵ تبعه بیگانه غیرمجاز طی یک هفته اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف افزایش رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم، طی یک هفته اخیر در سطح شهرستان زاهدان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح، ۱۴۱ سارق، ۱۶ نفر از محکومان و افراد متواری، ۹۵ تبعه بیگانه غیرمجاز، ۱۴ خرده‌فروش مواد مخدر و ۱۷۷ معتاد متجاهر را دستگیر کردند.

نوری خاطرنشان کرد: در این طرح همچنین ۱۱ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۱۶۱ دستگاه خودرو و ۱۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شد.

وی اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی را در راستای افزایش امنیت و برخورد با جرایم و تخلفات در سطح شهرستان عنوان کرد.

کد مطلب 6952248

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