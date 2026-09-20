پیروزی تیم ملی والیبال ساحلی ایران مقابل مالدیو در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ساحلی دو ایران (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح امروز به مصاف مالدیو (آدم / اسماعیل) رفت و دو بر صفر این تیم را شکست داد.

ملی پوشان ایران با امتیازهای ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۴ حریف نخست خود را شکست دادند تا روز سه شنبه ۳۱ شهریور در دومین مسابقه به مصاف بنگلادش بروند.

تیم ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) نیز که در گروه F با تایلند، عمان و تیمور شرقی هم‌گروه است، ساعت ۹:۳۰ دقیقه فردا (دوشنبه ۳۰ مهر) به مصاف تیمور شرقی (فرناندز خاویر / والنت) می رود.