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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پیروزی تیم ملی والیبال ساحلی ایران مقابل مالدیو در گام نخست

پیروزی تیم ملی والیبال ساحلی ایران مقابل مالدیو در گام نخست

تیم ملی والیبال ساحلی ایران بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را با شکست مالدیو آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ساحلی دو ایران (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح امروز به مصاف مالدیو (آدم / اسماعیل) رفت و دو بر صفر این تیم را شکست داد.

ملی پوشان ایران با امتیازهای ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۴ حریف نخست خود را شکست دادند تا روز سه شنبه ۳۱ شهریور در دومین مسابقه به مصاف بنگلادش بروند.

تیم ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) نیز که در گروه F با تایلند، عمان و تیمور شرقی هم‌گروه است، ساعت ۹:۳۰ دقیقه فردا (دوشنبه ۳۰ مهر) به مصاف تیمور شرقی (فرناندز خاویر / والنت) می رود.

کد مطلب 6952245
سیده فرزانه شریفی

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