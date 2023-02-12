سینمای ایران پیام رسان انقلاب است

روح الله سلگی پس از تماشای فیلم سرهنگ ثریا در سینما سپهر ساری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نظام داوری و ارزش گذاری سینمای غرب در خصوص فیلم‌های ایرانی سیاه نمایی از جامعه ایرانی است.

وی افزود: نظام ارزش گذاری غرب با اسطوره سازی چهره‌ای مثل اصغر فرهادی به جوانان علاقمند حوزه سینما این پیام را می‌دهد که اگر می‌خواهید مثل او شوید نباید عظمت‌های تاریخی تمدنی ایران را به نمایش بگذارید.

معاون استاندار مازندران در خصوص فیلم سرهنگ ثریا اظهار کرد: فیلم سرهنگ ثریا با هنرمندی گوشه‌ای از جنایت‌های منافقین علیه ملت ایران را به تصویر کشید.

‏سلگی خاطر نشان کرد: غرب که مدعی حقوق بشر است، امروز آلبانی را به سازه امنیتی حفاظت از منافقین تبدیل کرده و سپاه قهرمان ما که آدم خواران داعشی را نابود کرد، در فهرست تحریم گذاشت.

این مسئول سیاسی یادآور شد: کسانی که جشنواره و سینما، شب یلدا و فوتبال را تحریم می‌کنند با دشمنان ما پیمان بسته اند که تحریم نشاط و شادی ایرانیان با ما، تحریم اقتصادی با شما و به این ترتیب اوج مزدوری خود را برای دشمنان این ملت نمایان می‌کنند.

سلگی تصریح کرد: دستاوردها و حقایق درخشان انقلاب اسلامی باید با ظرافت هنری تبیین شود.