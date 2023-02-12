مشارکت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضربه سهمگین بر استکبار بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی گرزین صبح یکشنبه در خصوص حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: باید بابت حضور صدها هزار نفر از مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن باید سجده شکر به جای بیاوریم و حماسه‌ای توسط مردم خلق شد که توان مضاعفی به کشور نظام و مردم و جبهه حق در سراسر دنیا داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: بعد از این همه دسیسه و مشکلات و نقشه‌ها مانع تراشی و پول خرج کردن دشمن برای ناامیدی مردم، شاهد حضور میلیونی مردم در گوشه گوشه ایران بودیم که اتفاقی عجیب و شبیه معجزه بود.

وی ادامه داد: باید بابت این فهم، حضور و شعور انقلابی و مسئولیت اجتماعی خداوند را شاکر باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: بخشی از این حضور به واسطه زحمات مبلغان، مبلغات، مداحان، هیأت مذهبی، فعالان قرآنی و غیره بوده که سبب شد این اتفاق تاریخی در کشور رقم بخورد و خستگی از تن همه بیرون آید.

وی ادامه داد: اتفاق دیروز یک مشت و ضربه سهمگین ملی بر استکبار و طاغوت و ایادی داخلی بود و ملت هم نشان داد که هیچ چیز در اراده آنها خلل ایجاد نمی‌کند.