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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۵۲

برای آینده برنامه نویسی؛

کریستال جایگزینی مناسب برای زبان برنامه نویسی پایتون

کریستال جایگزینی مناسب برای زبان برنامه نویسی پایتون

یادگیری یک زبان برنامه نویسی جدید می‌تواند خلاقیت ذهن را افزایش دهد و کریستال این روزها به جایگزینی مناسب به جای زبان پایتون مبدل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نکست وب، زبان برنامه نویسی کریستال، زبانی است که مانند زبان سی سریع و مانند زبان روبی روان است.

از جمله مزایای مهم این زبان برنامه نویسی می‌توان به توجه به امنیت برنامه‌ها اشاره کرد. کدهای این زبان شیء گرا به سرعت به صفر و یک مبدل می‌شود تا برای رایانه‌ها قابل درک و قابل اجرا باشد و همین مساله موجب سرعت بالای کار با آن می‌شود.

سازگاری با زبان سی و امکان ادغام اسکریپت های نوشته شده به این زبان با کدهای زبان کریستال مزیت دیگر آن است که باعث شده پیش بینی‌هایی در مورد تبدیل آن به یک زبان برنامه نویسی محبوب در یک سال آینده به عمل آید. این زبان برنامه نویسی در سال ۲۰۱۷ به یک‌باره از رتبه ۶۰ زبان‌های برنامه نویسی محبوب در شاخص TIOBE به رتبه ۳۲ ارتقا یافت.

یکی از نقاط ضعف فعلی کریستال تعداد محدود کاربران آن است که باعث شده رفع ابهام و پاسخ به پرسش‌های کاربران اندکی بیش از حد معمول طول بکشد. با این حال باید منتظر ماند و دید در آینده شاهد رشد بیشتر این زبان خواهیم بود یا خیر.

کد مطلب 5707402

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