مدرسه کوانتوم شریف افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، همزمان با ایامالله دهه فجر و چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور دکتر روحالله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهوری و دکتر رسول جلیلی رئیس دانشگاه شریف؛ مجموعه اتاق تمیز این دانشگاه با هدف تحقیق و توسعه فناوریهای پیشرفته در حوزه میکروالکترونیک، حسگرها و عملگرهای نوین، سامانههای ریزمقیاس زیستی و محصولات زیستفناورانه مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
همچنین مدرسه علم و فناوری کوانتوم شریف با نام نوآوری کوانتوم شریف نیز با هدف آموزش و ترویج علم و فناوری کوانتوم در فضای علمی و مهندسی کشور افتتاح شد.
دانشگاه شریف مقتدر یعنی جمهوری اسلامی ایرانی مقتدر
در ابتدای مراسم دکتر جلیلی رئیس دانشگاه ضمن تبریک میلاد مولای متقیان حضرت علی (ع)، ایامالله دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: این دانشگاه یکی از دانشگاههای افتخارآفرین و مهم کشور است و اگر اقتدار آن را تأمین کنیم قطعاً اقتدار جمهوری اسلامی ایران را تضمین خواهیم کرد.
وی افزود: دانشگاه شریف با وجود همه مشکلات و موانع سعی کرده به مأموریت ویژه خود برای تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص درست عمل کند؛ اما برای این کار نیازمند وجود نگاهی متفاوت به این دانشگاه در حوزه تأمین بودجه هستیم.
وی در ادامه با اشاره به مستهلک و فرسوده بودن برخی تجهیزات دانشگاه صنعتی شریف و تاکید بر ضرورت رفع این مشکل مهم، از مسئولین خواست تا با افزایش بودجه در راستای نوسازی شریف اقدامات مؤثری انجام دهند. دکتر جلیلی افزود: دانشگاه شریف نیازمند نوسازی است تا به دانشگاه مقتدر کشور تبدیل شود و مأموریت خود را درست انجام دهد.
مجموعه اتاق تمیز MNFC-CR شریف در دو بخش میکروالکترونیک و زیستی فعالیت میکند. اتاق تمیز میکروالکترونیک با هدف ارتقای توانمندی ها و امکانات کافی در جهت ساخت ادوات و ریزافزاره های میکرو ونانومتری در محیط اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ ساخته شده است. استفاده از خدمات این مجموعه برای کلیهی دانشجویان کشور، پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و صنایع مرتبط، میسر است.
فرآیندهای ممکن در بخش میکروالکترونیک شامل؛ لایهنشانی به روش کندوپاش، تبخیر حرارتی و پرتو الکترونی، زدایش تر و خشک، فوتو لیتوگرافی و لیتوگرافی نرم قابل ارائه خدمت است. محور فعالیتهای اتاق تمیز زیستی دانشگاه صنعتی شریف، طراحی و انجام مراحل تحقیق و توسعه محصولات مبتنی بر پزشکی بازساختی دانشگاه پیش از ورود محصول مورد نظر به بازار دارویی خواهد بود و مأموریت آن، ایجاد پل مطمئن و کارا میان مراحل آزمایشگاهی و پیش بالینی این نوع محصولات تا رسیدن به مرحله درمانی و تولید صنعتی محصول است.
مدرسه علم و فناوری کوانتوم شریف نیز در تلاش است با برگزاری رویدادهای آموزشی از جمله کنفرانسهای ملی و بین المللی، کارگاهها، مسابقات علمی و تولید محتوای فاخر از جمله پادکست، تدوین و تولید ویدئوهای آموزشی، معرفی و نقد برترین آثار منتشر شده و تولید اینفوگرافیها، در جهت بالندگی جامعه علمی قدمی مؤثر بردارد. از این مجموعه با توان و گروهی که گردهم آورده است انتظار میرود بتواند سالانه حداقل ۲۰۰ دانشآموخته نرمافزارهای کوانتومی را به کشور تحویل دهد.
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