ابزار گپ هوش مصنوعی مکمل ارتباطات انسانی هستند نه جایگزین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، نیک سینگر سخنگوی شرکت ردیت و از متخصصان حوزه جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی می‌گوید نباید چندان نگران این باشیم که گپ‌های هوش مصنوعی شرکت‌هایی مانند گوگل و مایکروسافت که به تازگی راه اندازی شده‌اند بتوانند جای تعاملات انسانی را بگیرند.

این ابزار از جمله چت جی پی تی اگر چه قابلیت‌های زیادی دارند و برای نوشتن مقالات و متون تخصصی در رشته‌های مختلف نیز قابل استفاده هستند، اما صرفاً سبک سنتی جستجو را متحول می‌کنند.

نیک سینگر، سخنگوی ردیت، در این مورد افزود: «فناوری‌های رباتیک چت هوش مصنوعی هنوز جدید هستند و ما در حال کاوش و توجه به آن هستیم. با این حال، همیشه نیاز به اجتماعات واقعی و ارتباطات انسانی وجود خواهد داشت و ابزار جدید به کمک آن می‌آید. چت‌بات‌ها در حوزه‌هایی سرگرم‌کننده و خلاقانه برای تکمیل ارتباطات اجتماعی و انسانی استفاده می‌شوند و جایگزین آنها نیستند».

به تازگی ابزار هوش مصنوعی دارای قابلیت مکالمه با انسان مانند ChatGPT محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند، زیرا صحبت کردن با آنها بسیار سرگرم کننده است.

با ادغام آنها با جستجوگرهای گوگل و بینگ، جستجو لذت بخش تر از قبل می‌شود. اما مشکلات زیادی در انجام جستجو به کمک هوش مصنوعی وجود دارد، از جمله امکان گزارش موارد نادرست به عنوان واقعیت. اما وقتی یک جمع انسانی در مورد مسأله‌ای نظر بدهند احتمال فریب یا ارائه دسته جمعی اطلاعات نادرست کاهش می‌یابد.