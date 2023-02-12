به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر هاشم داداش‌پور در مراسم افتتاحیه حیاط پنجم و تیمچه دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد با تاکید بر حفظ فرهنگ معماری ایرانی - اسلامی و انتقال آن به عصرها و نسل‌های آتی اظهار داشت: معماری سنتی و قدیمی یا همان ایرانی-اسلامی که براساس باورها، آداب و رسوم و نیازهای مردم توسعه و گسترش یافته بود در حال حاضر در شهرها و کلان‌شهرهای ما کمتر نشانی از آن مشاهده می‌شود و این موضوع در شهرهای کوچک نیز متاسفانه در حال رخداد است.

داداش‌پور افزایش مهاجرت به شهرها و تغییر سبک زندگی را یکی از عوامل تغییر در معماری سنتی و رشد اسار گسیخته آپارتمان‌نشینی و ساخت‌وساز ساختمان‌های بزرگ و برج‌ها دانست و خاطرنشان کرد: سبک فعلی گرته‌برداری از سبک غربی است که در آن خانه‌های شخصی به خوابگاه تغییر کاربری داده‌اند و چیزی به عنوان مسکن و به تعبیری تسکین‌دهنده دردها و آلام روحی و آرامش روانی در این فرهنگ جدید، معنا و مفهومی ندارد و حذف حیاط از زندگانی‌ها، حیات واقعی آدمی را هم دچار چالش کرده است.

داداش‌پور معماری ایرانی را صرفاً در ساختن قوس‌های شکسته و کاشی‌کاری و گنبد و طاق و منبت‌کاری و گچ‌بری‌ها محدود نکرد و یادآور شد: در معماری فضا و شخصیت و روحیه‌ای که آن هنر را ایجاد می‌کند مهم‌تر است و به عبارتی دیگر درک روحیه و شخصیت معماری اصیل ایرانی اهمیتش از طاق شکسته یا قوس و گچ‌بری و مسائل مربوط به فن و تکنیک معماری ارزشمندتر تلقی می‌شود.

وی ضمن قدردانی از «مرتاض» واقف ساختمان بسیار ارزشمند دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، معماری یزد را جلوه‌ای و شاهکاری از معماری مردم‌دار با حفظ روحیه خضوع و فروتنی عنوان کرد و معماری این شهر را جزو جامع ترین معماری در ایران دانست.

معاون وزیر علوم گفت: آنچه شهر یزد را از نظر معماری و شهرسازی در زمرۀ شهرهای ممتاز درآورده، ترکیب بافت کهن شهر و بناهای عظیم آن است. این شهر خود مجموعه‌ای است کم نظیر از بناهای اسلامی-تاریخی. از ویژگی‌های معماری این خطه تلفیق کاشی، گچ‌بری و آجر در ساخت بناهای آن است که جلوه‌ای خاص و چشم‌نواز به آن بخشیده است. یکی دیگر از ویژگی‌های معماری یزد رعایت فرهفنگ دینی در آن است.

در پایان رئیس سازمان امور دانشجویان با اهدای لوح از «مرتاض» واقف ساختمان دانشکده تجلیل کرد.