جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی درباره تشدید تنش دراراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، منابع عبری اعلام کردند که کابینه امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.

شبکه صهیونیستی کان گزارش کرد که کابینه سیاسی و امنیتی در جلسه امروز پیامدهای عملیات شهادت طلبانه اخیر در قدس و احتمال تشدید تنش و درگیری‌ها در منطقه را بررسی خواهد کرد.

منابع صهیونیستی احتمال داده‌اند با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اوضاع در اراضی اشغالی همانند سال‌های قبل رو به تنش و درگیری پیش برود.

این در حالی است که اوضاع در اراضی اشغالی امسال به نسبت سال‌های قبل بسیار ملتهب‌تر است و احتمال وقوع درگیری به مراتب بیشتر شده است.

احتمال آغاز عملیات گسترده در قدس و کرانه باختری

در همین رابطه، روزنامه هاآرتص به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه امنیتی و سیاسی در جلسه امروز احتمال آغاز عملیات نظامی گسترده در قدس و کرانه باختری را بررسی خواهد کرد.

ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز پیش از این نشست مجدداً تهدید به آغاز عملیات سپر دفاعی ۲ در قدس شرقی کرد.

وی در توییتی قبل از جلسه امروز کابینه امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی تصریح کرد که بر آغاز عملیات سپر دفاعی ۲ در شهرک‌های فلسطینی در قدس شرقی همانند عملیات اجرا شده در کرانه باختری در سال ۲۰۰۲ مصمم است و پلیس می‌تواند دست به چنین عملیاتی بزند.

این وزیر افراط گرای صهیونیست پیشنهاد داده که ۱۵۰ نفر از فلسطینیان ساکن قدس شرقی بازداشت شده و اقدامات دیگری نظیر محاصره شهرک عیسویه، زادگاه مجری عملیات شهادت طلبانه اخیر در قدس محاصره شود.

بن گویر همچنین تاکید کرد که تصمیم دارد ۲۰۰ خانه متعلق به فلسطینیان را هم در قدس شرقی تخریب کند.

گفتنی است در دو عملیات اخیر در قدس اشغالی نیز که با یکی از آنها از طریق تیراندازی و دیگری زیر گرفتن با خودرو انجام شده، دستکم ۹ صهیونیست به هلاکت رسیده و شمار دیگری نیز زخمی شده اند.