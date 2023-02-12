ریزش بهمن در ۷ نقطه محور کرج - چالوس

حمید پرورشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل بارش سنگین برف و ریزش بهمن در هفت نقطه از جاده کرج- چالوس این محور بسته شده است.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر محور مذکور آزادراه تهران– شمال نیز به علت بارش شدید برف تا اطلاع بعدی مسدود است، گفت: بارش شدید برف کار نیروهای راهداری را کمی سخت کرده و به علت حجم وسیع برف عملیات پاکسازی، برفروبی و تردد ماشینآلات برای پاکسازی مسیرهای مسدود شده کندتر از حد معمول پیش میرود.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز با تاکید بر اینکه نیروهای راهدار در تلاش هستند تا هرچه زودتر راههای مسدود شده را باز کنند، گفت: تلاش تیمهای راهداری بر حفظ تردد محورهای شریانی، اصلی و سپس بازگشایی مسیرهای روستایی است.
وی با اشاره به اینکه کاربران جادهای با توجه به هشدار هواشناسی تا حد امکان از سفر به محورهای کوهستانی پرهیز کنند، گفت: در صورت ضرورت سفر از تمام کاربران جادهای تقاضا داریم ضمن رعایت همه قوانین و مقررات رانندگی، حتماً زنجیرچرخ همراه داشته باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل در سطح راههای استان با تلفن ۱۴۱ تماس بگیرند.
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