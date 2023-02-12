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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۴۰

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

دستگیری ۲ شکارچی در کوهدشت

دستگیری ۲ شکارچی در کوهدشت

کوهدشت- فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری دو شکارچی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای طرح برخورد با شکارچیان غیرمجاز، مأموران انتظامی بخش «کوهنانی» با هماهنگی قضائی به یک دستگاه پاترول مشکوک و آن را توقیف کردند.

وی، افزود: در بازرسی از این خودرو دو قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز، ۴۹ عدد فشنگ و چندین قبضه قمه و چاقو و وسایل شکار را کشف و دو شکارچی را قبل از ارتکاب جرم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی کوهدشت، گفت: افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به شکار حیوانات وحشی و تخریب طبیعت بکنند توسط پلیس دستگیر و به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.

کد مطلب 5707610

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