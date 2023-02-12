مشکل اسناد مالکیت اهالی خارگ رفع شود

لطف اله علی پور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین خواستههای کلان مردم به ثمر نشستن طرح جامع شهری کارآمد و رفع کامل معضل صدور اسناد مالکیت املاک است.
وی افزود: یکی از وظایف شورای شهر به عنوان نهاد مدنی پیگیری مشکلات مردم است و تجربه نشان داده که شورا با توان تبیین مستمر مشکلات اساسی حوزه شهری به مسئولان اجرایی میتواند قدمی مثبت در احقاق حق مردم شریف خارگ بردارد.
رئیس شورای شهر خارگ تصریح کرد: امیدواریم با هم اندیشی و همراهی شهروندان گرانقدر خارگ بتوانیم نهایتاً به شهری با زیر ساختهای بهتر دست یابیم.
جزیره خارگ، نماد استقامت است
رئیس شورای شهر خارگ در ادامه خاطر نشان کرد: مشکلات مردم خارگ قابل حل است و تاکنون نیز قدمهای مثبتی در این باره برداشته شده که فقط به سرعت عمل بیشتری نیاز دارد.
علی پور اضافه کرد: مردم غیور خطه جنوب علیالخصوص جزیره خارگ از تبار مقاومت و رشادت هستند و این را تاریخ نشان داده است پس این ظرفیت مردمی ارزشمند را باید ارج نهاد و قدر دانست؛ ما نیز به عنوان خادمان این ملت پذیرای صحبتها، مشورتها، درد و دلها و همه ی انتقادات همشهریان عزیزمان هستیم.
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