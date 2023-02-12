افزایش تولید الکل و خمیرمایه در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدعلی ناصری با اعلام این خبر اظهار کرد: الکل یکی از محصولات جانبی گیاه جادویی نیشکر است و کارخانه تولید این محصول با ظرفیت اسمی سالانه ۳۳ میلیون لیتر طراحی و ساخته شده است.

وی افزود: در دوران شیوع کرونا با توجه به نیاز بازار به الکل، ظرفیت تولید سالانه را تا حدود ۴۰ میلیون لیتر افزایش دادیم و توانستیم ۸۰ درصد الکل مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.

ناصری، خمیرمایه را از دیگر محصولات جانبی نیشکر برشمرد و ادامه داد: ظرفیت اسمی کارخانه سالانه ۱۰ هزار تن در است و در حال حاضر این ظرفیت به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن افزایش یافته و برنامه ریزی‌ها برای رساندن میزان تولید تا ۱۲ هزار تن در سال انجام شده است.

وی به فعالیت کارخانه تولید ام دی اف در کشت و صنعت نیشکر امام خمینی اشاره کرد و گفت: از یکم مهرماه پارسال تا ۳۱ شهریورماه امسال حدود ۱۰۹ هزار مترمکعب ام دی اف در این کارخانه تولید شده که رقمی بی نظیر در تاریخچه فعالیت آن محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر خوزستان بیان کرد: البته با تأمین قطعه‌ها و تجهیزات در ماه‌های اخیر و نصب و راه اندازی آن‌ها در فروردین ماه سال ۱۴۰۲، ظرفیت تولید این محصول به ۲ هزار متر مربع در سال خواهد رسید.

به گزارش مهر، طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی بزرگترین طرح توسعه‌ای صنعتی و کشاورزی ایران در خوزستان است و در حال حاضر هشت واحد تولیدی شامل امام خمینی، امیرکبیر، دعبل خزاعی، میرزا کوچک خان، سلمان فارسی، حکیم فارابی، دهخدا و هفت تپه فعالیت می‌کنند.

در این واحدهای هشتگانه علاوه بر تولید و تصفیه شکر سفید و قهوه‌ای خوراکی، شکر دارویی، خوراک دام، تخته صنعتی MDF، کاغذ، خمیرمایه و الکل تولید می‌شود.