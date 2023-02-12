به گزارش خبرنگار مهر، حجت خسروی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام اضطرار این شناور به مرکز فرعی جست و جو و نجات دریایی بندر دیر مبنی بر نقص فنی (خرابی سکان)، پس از انجام هماهنگی لازم یدک کش پولاریس ۱۰ به منطقه اعزام شد.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: شناور اعزامی پس از رسیدن به موقعیت اقدام به انتقال موتور لنج آسیب دیده به سمت بندر دیر کرد.

وی ادامه داد: یدک کش پولاریس ۱۰ به همراه شناور آسیب دیده ساعت ۱۰ و ۵۰ دقیقه در اسکله بندر دیر پهلو گرفت.

عملیات امداد پزشکی به خدمه شناور لایروب در آب‌های بندر بوشهر

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: عملیات امداد پزشکی به خدمه شناور لایروب در آب‌های بندر بوشهر با موفقیت انجام شد.

خسروی افزود: در پی اعلام اضطرار این شناور در ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه به مرکز هماهنگی جست و جو و نجات دریایی بوشهر مبنی بر مصدومیت یک نفر از خدمه، پس از انجام هماهنگی لازم یدک کش ماکان یک در ساعت ۱۴ و ۲۰ دقیقه به منطقه اعزام شد.

وی بیان کرد: یدک کش ماکان پس از رسیدن به موقعیت و تحویل گرفتن فرد مصدوم در ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه به پایگاهش بازگشت.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان ادامه داد: یدک کش در ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه این فرد را به آمبولانس مستقر در اسکله تحویل داد.