به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کاظمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای ترافیک استان گیلان با اشاره به حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: حضور پرشور و کم نظیر مردم راهپیمایی ۲۲ بهمن، نشان دهنده عزتمندی و اقتدار ایران اسلامی است.

وی با اشاره به اهمیت شورای ترافیک و هماهنگی‌های لازم در این حوزه، افزود: با بهره گیری از علم ترافیک باید در راستای کاهش تصادفات رانندگی قدم برداشت.

معاون امور عمرانی استاندار گیلان با اشاره به اجرای ۱۱۰۹ پروژه عمرانی و فرهنگی در دهه فجر امسال بیان کرد: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر ۴ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

کاظمی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های دهه فجر گیلان نشان از اقتدار، انقلابی گری و تلاش مسئولان است، گفت: خدمت صادقانه به مردم جزو اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم است.

وی با اشاره به حادثه خیز بودن شهرهای لاهیجان و رستم آباد، افزود: شناسایی نقاط حادثه خیز و رفع نواقص این محورها در دستور کار قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار گیلان با تاکید بر همدلی و هم افزایی در راستای گره گشایی مشکلات، بیان کرد: رفع مشکلات ترافیکی گیلان و کاهش حوادث تلخ رانندگی در محورها نیازمند همدلی و انسجام بخشی است.

کاظمی با اشاره به معیوب بودن تعداد زیادی از پل عابر پیاده در رشت، بیان کرد: ساماندهی پل عابر پیاده در اولویت مدیریت شهری و متولیان امر قرار گیرد.

وی به قرارگیری رشت به عنوان شهر ملی صنایع دستی اشاره کرد و افزود: محوری بودن شهر رشت در بخش‌های مختلف وظیفه مدیریت شهری را سنگین می‌کند.

معاون امور عمرانی استاندار گیلان با بیان اینکه هوشمندسازی تقاطع شهری در اولویت قرار گیرد، اضافه کرد: ارائه آماری از هوشمندسازی تقاطع شهری در رشت و سایر شهرهای گیلان گزارش شود.

کاظمی با تاکید بر ساماندهی جاده ساحلی رودبار، بیان کرد: در خصوص ساماندهی جاده ساحلی رودبار برای تسهیل بخشی ترافیک نوروز، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار گذاشته شده است.

وی با تاکید آمادگی دستگاه‌های گیلان برای پذیرش مسافران نوروزی، افزود: ترمیم محورها، ایمن سازی و رنگ آمیزی و شفاف سازی علائم هشداردهنده و شناسایی نقاط حادثه خیز در محورهای گیلان مورد تاکید است.