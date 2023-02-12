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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۱۵

معاون امور عمرانی استاندار گیلان:

هوشمندسازی تقاطع شهری در اولویت قرار گیرد

هوشمندسازی تقاطع شهری در اولویت قرار گیرد

رشت- معاون امور عمرانی استاندار گیلان با تاکید بر آمادگی دستگاه‌های استان برای پذیرش مسافران نوروزی گفت: هوشمندسازی تقاطع شهری در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کاظمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای ترافیک استان گیلان با اشاره به حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: حضور پرشور و کم نظیر مردم راهپیمایی ۲۲ بهمن، نشان دهنده عزتمندی و اقتدار ایران اسلامی است.

وی با اشاره به اهمیت شورای ترافیک و هماهنگی‌های لازم در این حوزه، افزود: با بهره گیری از علم ترافیک باید در راستای کاهش تصادفات رانندگی قدم برداشت.

معاون امور عمرانی استاندار گیلان با اشاره به اجرای ۱۱۰۹ پروژه عمرانی و فرهنگی در دهه فجر امسال بیان کرد: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر ۴ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

کاظمی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های دهه فجر گیلان نشان از اقتدار، انقلابی گری و تلاش مسئولان است، گفت: خدمت صادقانه به مردم جزو اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم است.

وی با اشاره به حادثه خیز بودن شهرهای لاهیجان و رستم آباد، افزود: شناسایی نقاط حادثه خیز و رفع نواقص این محورها در دستور کار قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار گیلان با تاکید بر همدلی و هم افزایی در راستای گره گشایی مشکلات، بیان کرد: رفع مشکلات ترافیکی گیلان و کاهش حوادث تلخ رانندگی در محورها نیازمند همدلی و انسجام بخشی است.

کاظمی با اشاره به معیوب بودن تعداد زیادی از پل عابر پیاده در رشت، بیان کرد: ساماندهی پل عابر پیاده در اولویت مدیریت شهری و متولیان امر قرار گیرد.

وی به قرارگیری رشت به عنوان شهر ملی صنایع دستی اشاره کرد و افزود: محوری بودن شهر رشت در بخش‌های مختلف وظیفه مدیریت شهری را سنگین می‌کند.

معاون امور عمرانی استاندار گیلان با بیان اینکه هوشمندسازی تقاطع شهری در اولویت قرار گیرد، اضافه کرد: ارائه آماری از هوشمندسازی تقاطع شهری در رشت و سایر شهرهای گیلان گزارش شود.

کاظمی با تاکید بر ساماندهی جاده ساحلی رودبار، بیان کرد: در خصوص ساماندهی جاده ساحلی رودبار برای تسهیل بخشی ترافیک نوروز، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار گذاشته شده است.

وی با تاکید آمادگی دستگاه‌های گیلان برای پذیرش مسافران نوروزی، افزود: ترمیم محورها، ایمن سازی و رنگ آمیزی و شفاف سازی علائم هشداردهنده و شناسایی نقاط حادثه خیز در محورهای گیلان مورد تاکید است.

کد مطلب 5707709

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