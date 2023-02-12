به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله نباتی یکشنبه در جلسه هم اندیشی اشتغال و مسکن شهر بهار که به ریاست سردار طلایی نیک؛ معاون توسعه مدیریت، برنامه ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سالن اجتماعات سپاه ناحیه این شهر برگزار شد، گفت: تأمین زمین مناسب برای مسکن ملی در اولویت است که در کنار برنامههای مختلف، در حال رایزنی الحاق ۵۰ هکتار به محدوده شهر بهار هستیم.
وی افزود: برای نقاط مختلف شهرستان ایجاد یک WEB GIS ضروری است که در این سیستم اطلاعات جغرافیایی میتوان توانمندیهای شهرستان و منابع لازم برای سرمایه گذاری را برای همه ارائه داد.
فرماندار شهرستان بهار خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد زنجیرهی کامل تولید در شهرستان مقدمات راه اندازی مرکز فناوری دانشگاه بوعلی سینا در شهرستان بهار را با همکاری این دانشگاه مهیا کردهایم که میتواند در جهش علمی شهرستان و اشتغالزایی کم نظیر باشد.
وی ادامه داد: تدوین سند چشم انداز و نقشه راه بیست ساله آینده شهرستان بهار از ضروریت هایی است که پیگیر آن هستیم و از همه نخبگان شهرستان برای این مهم دعوت میکنیم.
در ادامه این جلسه، سردار طلایی نیک؛ معاون توسعه مدیریت، برنامه ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با تقدیر از برگزاری این جلسه هم اندیشی اشتغال و مسکن گفت: صحبتها و ایدههای بسیار خوبی مطرح شد که با همفکری و همدلی میتوان شاهد توسعه هرچه بیشتر همه نقاط کشور با توجه بر توانمندیها بود.
یوسف شعبانی؛ مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز در ادامه خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم اهتمام ویژهای به تأمین زیرساختهای اشتغال دارد که در این راستا اشتغال در بخشهای خانگی، روستایی، کارآفرینی خصوصی و تعاونیها مورد توجه قرار گرفته است.
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