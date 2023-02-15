مصاحبه با مربی ایرانی برای حضور در تیم ملی فوتسال مالزی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال مالزی به دنبال یک سرمربی جدید است تا همزمان برنامههای استعدادیابی و توسعه فوتسال در ردههای پایه را هم را مربی جدید خود پیگیری کند.
«حاجی حمیدین» رئیس فدراسیون فوتبال مالزی در همین ارتباط خبر داد که گزینههایی از ایران، تایلند، اسپانیا و پرتغال را برای هدایت تیم ملی فوتسال مالزی مدنظر دارد.
حاجی حمیدین گفت: به همراه مدیر فنی و کمیته زیر نظر داتوک روسمدی اسماعیل با چند مربی از تایلند، ایران، اسپانیا و پرتغال مصاحبه داشتیم و ارزیابیهایی انجام دادیم. یکی از این مربیان را به عنوان سرمربی جدید انتخاب میکنیم.
رئیس فدراسیون مالزی تاکید کرد: سرمربی جدید که سابقه حضور در جام جهانی و بازی در آسیا را دارد، لیگ ما را مشاهده میکند و یک تیم جوانان هم تشکیل میدهد. او همچنین استعدادهای لیگ را کشف میکند و به سراسر کشور میرود تا بازیکنانی را ببیند که میتوانیم در جوانان و تیمهای اصلی جذب کنیم.
سال گذشته بود که هدایت تیم ملی فوتسال اندونزی به محمد هاشم زاده یکی از مربیان ایرانی سپرده شد و این تیم عملکرد قابل توجهی با هاشم زاده داشت. اندونزی با این مربی ایرانی به مسابقات جام ملتهای آسیا راه یافت و در این بازیها هم تا مرحله حذفی صعود کرد؛ اتفاقی که برای نخستین بار برای اندونزی رخ داد.
تجربه موفق استفاده از مربی ایرانی در جنوب شرق آسیا حالا مالزی را هم به سمت گزینههایی از ایران سوق داده است و باید دید آیا مذاکراتی که چند ماه پیش صورت گرفته، به نتیجه نهایی میرسد یا نه.
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