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۲۶ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۵۱

مشاور وزیر راه و شهرسازی:

تمام مددجویان کمیته امداد و بهزیستی صاحب خانه می شوند

تمام مددجویان کمیته امداد و بهزیستی صاحب خانه می شوند

شیراز- مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که فاقد منزل مسکونی هستند در قالب طرح نهضت ملی مسکن خانه دار می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین میر شفیع بعد از ظهر چهارشنبه در همایش فرمانداران استان فارس بیان کرد: بخشی از منابع انجام این کار توسط بهزیستی و کمیته امداد و بخشی نیز از محل اختصاص و پرداخت وام تأمین خواهد شد.

او ادامه داد: در بحث تأمین زمین نیز هماهنگی‌های لازم را انجام خواهیم داد تا زمین مورد نیاز نیز به سرعت تأمین شود.

وی گفت: تاکنون حدود ۳۰ هزار نفر از مددجویان استان فارس در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد فقط ۱۰ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کرده‌اند و ۲۰ هزار نفر دیگر به رغم اینکه واجد شرایط دریافت مسکن هستند اقدامی در جهت تکمیل مدارک خود نکرده‌اند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به حذف شرط آورده اولیه برای مددجویان افزود: این نگرانی نیز وجود داشت که به ویژه افراد ضعیف نتوانند اقساط تسهیلات را پرداخت کنند که بنا شد این اقساط به شکل پلکانی و متناسب با حداقل حقوقی که دولت برای این افراد تأمین می‌کند دریافت شود.

میر شفیع افزود: همچنین این امکان وجود دارد که متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، مسکن مورد تقاضای خود را از شهرهای بزرگ به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و روستاها منتقل کرده و از امتیازات آن از جمله تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند.

او تاکید کرد: امروز در استان فارس در بحث تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به جز در چند شهر در سایر شهرها مشکلی نداریم و اما در برخی روابط اداری برای انجام کرد مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با حل این مشکلات شاهد شتاب گرفتن روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در این استان باشیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی، یکی از موضوعات مهم در دستور کار این وزارتخانه را تعیین تکلیف راه روستاهای بالای ۵۰ خانوار دانست و گفت: در این زمینه هرچه از ظرفیت مشارکت‌های مردمی استفاده شود ما نیز به شکل خارج از نوبت و بدون محدودیت در تأمین قیر و ماشین آلات راهداری مشارکت خواهیم کرد تا پرونده راه این روستاها بسته شود.

میر شفیع افزود: با توجه به اینکه فارس در بحث حوادث جاده‌ای از استان‌های پرحادثه است، رفع مشکلات این حوزه هم از طریق اجرای طرح‌های مشارکتی و انجام اقداماتی با هزینه‌های کم ممکن است و سازمان راهداری هم موظف است که آنجا که مشکل مربوط به راه است نسبت به رفع آن اقدام کند.

به گفته این مقام مسئول کاهش حوادث رانندگی از جمله مواردی است که مردم تمایل دارند در قالب مشارکت اجتماعی در آن همکاری کنند.

وی افزود: همچنین یک سری پروژه‌های نیمه تمام در حوزه راه در استان در حال اجرا است که حتی‌المقدور باید به جای تعریف و آغاز پروژه‌های جدید، تلاش شود این پروژه‌های نیمه تمام تکمیل شوند

کد مطلب 5710600

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    نظرات

    • رضا IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
      71 4
      پاسخ
      باسلام توروقران توروابولفظل این عیدی مددجویان بهزیستی کمیته امداد کی میخوان واریزکن ؟ومسله دیگه این حقوق کی میخوان واریزکن گرفتاریم امروز۲۷برج بهمن ماه واریزنکردن زودتری واریزکنیدباتشکرگرفتاریم
    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
      92 5
      پاسخ
      تو رو خدا دروغ تحویل ما معلولان ندین. قانون حمایت از معلولان را اجرا نمی کنن. مسکن کجا بود. پنجاه درصد بودجه ما واریز نشده امسال. مستمری ما معلولان پانصدوچهل و شش هزار تومانه. حتی پول داروهامون هم نمیشه.....دروغ نگین
    • IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
      2 0
      پاسخ
      با سلام جالبه من از مددجوهاتون هستم که سرپرست دوتا بچه م هستم و پنج ساله همسرم فوت شده وقتی از مددکارم پرسیدم اینهمه میگن چرا بهمون خونه نمیدید یا هیچ کاری نمیکنید ...فقط بهم خندید ...!!!لطفا کاری که نمیکنید الکی تو بوق و کرنا هم نذارید
    • IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
      1 0
      پاسخ
      هیچ کمکی برای مددجویان وجودندارد بامردم عادی هیچ فرقی نمیکنن لطفا سیدنی کنید
    • مختار IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
      0 1
      پاسخ
      سلام مسولین محترم لطف کنید درمورد مسکن ملی اقدامی بکنید تامن که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستم وخانه ندارم ومریض وناتوانم وثبت نام مسکن راانجام دادم ولی هیچ خبری بمن ندادند
    • حمزدرضا رمضانی IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      39 2
      پاسخ
      پارسال ک یک ریال عیدی ندادندودروغ گفتند دادیم دریغ ی بسته لبه نون خشک شده دوساله ی ریال پول فاکتور داروهای مادرم خودموندادند اولش ک گفتندگم شده الان دوساله ندادندی ریال حتی الانم اخربهمنه ن حقوق دادند ن ی ریال عیدی کو پس کی میدند برامسکن اونهایی ک پارتی ونورچشمی هستند میدند کلا همه چی مال اونهاست.ب
    • IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      36 1
      پاسخ
      همش فقط حرف و وعده دروغ اجرای که نمیکنن همین ماده ۲۷ کمک معیشتی اکه دادن راست میگن کجا بابا خبر الکی کذب دروغ تحویل ماهابیچاره هامیدن فقط
    • حمید IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      36 4
      پاسخ
      آقای میر شفیع چرا نگفتی یک دستگاه خودرو هم به مدد جوها میدن.دروغ هم که میخوای بگی یک دروغ بزرگ بگو.
    • IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      25 11
      پاسخ
      منیژه هلالات تحت پوشش کمیته امداد هستم یعنی میشه منم قبل مردم صاحب خانه بشم فرستنده از کرج 788
      • حسین AE ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
        0 0
        خواهرم به امیدخدا حتما میشی منم دردشمارادارم خدای مابزرگه
    • یک زن تنهاوبی سرپناه از شهرستان درگز IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      34 10
      پاسخ
      چرا فقط برای بعضی ازاستانهاست برای مایی که توشهرستان مرزی هستیم نباید داشته باشیم برای منی که یک زن تنهام بدون سرمایه بدون پدرویک مادرمریض دارم ودوکودک من چطور باید مسکن تهیه کنم که بتونم برای فرزندانم امنیت ایجاد کنم بایدماچه چاره ای کنیم تاکی بایدبی مسکن باشیم چرا وقتی شغلی ندارم باکارگری توخونه
    • نادر IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      19 3
      پاسخ
      پانصد تومان حقوق بهزیستی هس بردار من پنجاه چهار سالشه سالی یه بار ماست و پنیر خامه که هیچ کس خریداریش نشده بود مارک پاک که واقعا جنس اش بده دادن این پول سیگار بردارم نشده خونه هم ندارم دارو هاشم این حقوق نمی‌رسه حالا کی کجا خونه میدن برم اقدام کنم ولی با این حقوق برا بچه هم کافی نیست خونه میدن
    • کامبیز IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      45 4
      پاسخ
      دروغ دروغ دروغ
    • IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      36 0
      پاسخ
      ماتحت پوشش بهزیستی هستیم. سهام عدالت نداریم.یکسال ازدواج کردم. هنوزاسم همسرم رو اضاف نکردن.تحت پوشش بهزیستی بااین گرونی بیکاری خدایش بگی. چجوری زندگی کنیم. باپانصدهزارخداوکیلی میشه. چکارکرد. خودتون بگی. بقران خیلی گرفتاریم نمیدونیم چکارکنیم.بخدابااین شرایطها این چ عدالتی هست. خداروخوش نمیاد.
      • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
        2 2
        سلام شما ازکدوم م استان هستین
    • رضا IR ۰۴:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      27 3
      پاسخ
      آره شما راست میگید مادرم سی سال درخواست کرد همیشه بودجه نداشتید و آخرم فوت شد وبازم دارید وعده میدید خدا ازتون نگذره
    • سید حسین حسینی IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      44 4
      پاسخ
      سلام یک خانواده ۵نفره درماه ۱۷۰۰۰۰۰بهش حقوق میدهین اون بدهد به مسکن یا بخورد لعنت برشما خدا ریشه شمارواز روی زمین بردارد تا ملت آسوده شود
      • IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
        1 1
        🤲🤲🤲🤲
    • حمید رضا بختیاری IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      12 11
      پاسخ
      یعنی امیدی هست که خانه دار شویم یه ایرانی هستم
      • ن. ج IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
        4 0
        ن خیر. خودمان معلولان باید رنج بکشیم
    • IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      10 2
      پاسخ
      سلام حقوق مادرم را سازمان تامین اجتماعی نمیدهندباید با 100نفرازبازنشستگان تامین اجتماعی جلوی سازمان تامین اجتماعی اعتراض کنیم که آنقدر مردم آزاری نکنند. مثل شوهر خاله من که مشکل وبیماری جنسی دارد.اسم مادرم خانم فاطمه صافی است
    • IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      17 2
      پاسخ
      سلام بخدا ما چندساله خونمون نیمه کار مانده ازبس شور زدم قندم بالارفتم کو خونه کوزندگی😭😭
    • IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      18 4
      پاسخ
      سلام لطف کنید شود سهم عدالت را نیمه شعبان پرداخت کنید
    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اینجا سیستان بلوچستان شهرستان دلگان نون واسه خوردن پیدا نمیشه دارن همه رو قطع می کنند از صندوق ولایت ک کارت پایان خدمت نداری کی همچین حرفی زده در منطقه محروم پا برهنه
    • US ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      می سازن منتها باید برا وام دوتا ضامن ببری توانایی پرداخت وامم داشته باشی یه مقدارم باید خودت بپردازی تو ساخت وآخرم شاید بدهکار بشی ما ساختیم که می گیم مجانی نیست
    • بلال IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام عرض ادب ،خدا وکیلی چندین ساله جلسات بی ثمر میزارید ،و ننیجه که نمیده بلکه بدترم میشه،به جاش بهتر نیست هزینه این جلسات و تشریفات که میدونم حقوق چندین ماه بهزیستیا و امدادیاست صرف خودشون بشه ،اینطوری هم شما شل مغضا راحت میشین و حرف نمیشنوین هم ماها
    • IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      ای مسولین قدر این مردم وفادار را بدانید به این مردم برسید به این مردم صبور
    • خ IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      15 1
      پاسخ
      سلام تورا خدا به معلولین کمک کنید وام مسکن ثبت نام کردیم روستای رفتیم بانک میگن ۳تا ضامن کارمند با فیش حقوقی بیارین بابا مگه تو این روستا ها مگه چنتا کارمند داره حداقل بگین یه کارمند بابا مگه دولت نمی‌گفت با زمانت زنجیره ای پرداخت شود لطفن برسی کنید ما معلولین نمتوانیم ضامن پیدا کنیم
    • ستاره IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      13 2
      پاسخ
      سلام منم تحت پوشش کمیته ام، خونه که هیچ حداقل کرایه خونه رو کمک کنید، مادرم بامنه داداش کوچیکمم بامنه این با گرونی حتی بعضی شبا برا نون شبمون میمونیم... کمک کنید لطفا
    • ۰۹۰۱۶۹۳۰۷۰۹ IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      13 1
      پاسخ
      من نه زمین دارم نه خانه مستاجرم دوهزارحقوق ماهانه کمیته میده به منوفرزندمکه پول نانخشکمونه فقط خواهش میکنم زودتردولت سرقولش بماندومازنان سپرست یه خانه حیاطی بمابده خداخیربده
    • مجتبی AE ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      13 0
      پاسخ
      اصلا هوای معلولان را ندارین مستمری نمیدین
    • شبگرد IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      چرا اینهمه دروغ میگید؟؟ ما رفتیم مدارک کامل کردیم پیام اومد پول ۴۰ میلیون واریز کنیم اونم که نداشتیم رفتیم سازمان شهر سازی گفتیم زیر پوشش بهزیستی هستیم پول نداریم اونام خیلی محترمانه عصبی و با لحن خیلی خیلی زشت و زننده ای ما رو بیرون کردن
    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      7 0
      پاسخ
      خواهش میکنم شهریه دانشگاه دانشجویان معلول رو بپرداززززید پس کییییی؟؟؟؟ترم تموم شد بخاطر ندادن شهریه وبدهی نمیزارن ما ثبت‌نام کنیم نمی‌دونیم دردمونو ب کی بگیم
    • سیتا IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      غیر از وعده سر خرمن چیزی بلدین؟؟؟همش دروغ وعده های الکی و توخالی چطوری میخواین خونه بسازین درصورتی که هنوز شهریه دانشگاه آزاد معلولان دانشجو رو نپرداختن وبودجه معلولان واز ردیف بودجه سال آینده به کلی حذف کردین؟؟؟؟
    • اعظم عابدی IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      5 0
      پاسخ
      سلام توروخداکمکمون کنید.من خودم تحت پوشش بهزیستی هستم الان هم زمین بهمون دادن براخونه بخاطراشتباهی که شده گفتن بایداسم همسرت باشه بهزیستی بهم کمک نمیکنه توروخدا بهزیستی ابرکوه بگیدکمکم کنن
    • محمد رادپور IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      من از خونه کرایه هستم پول ندارم بدم از کرایه من مجردم زن ندارم ممنون میشم از حقوق زیاد کن
    • جواد کمالی دهقان IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      13 1
      پاسخ
      به شرطی که دست دزدان را قطع کنند
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      تمام این شایعات را برا فریب افکار عمومی پخش میکنن . دولت انقلابی قانون حمایت از حقوق معلولان نه تنها اجرا نکرد و حق معلولان را خورد بلکه با تشکیل این دولت انقلابی همین قانون را هم بدون اجازه مجلس حدف کرد . من نمیدونم این کمپین معلولان چرا به امور بین الملل و سازمان های مربوطه گزارش نداده . دوروغ دور
    • ع س ر IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 1
      پاسخ
      سلام خسته نباشید من معلول و ام اس دارم از کار افتاده هستم زمین پدری دارم اما بهزیستی هیچ کمکی نکرده گفتند امتیاز اب رایگان سه میلیون پول دادم بخدا قسم فقط دروغ می گویند
    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      12 2
      پاسخ
      همش حرف دروغ و عده وعید، عمل نمیکنین لااقل حرف نزنین خسته شدیم از اینهمه دروغ، 20 ساله تحت پوششم بعده 20 سال از امسال پونصد و پنجاه تومن واریز میکنن رسید دکتر و دادم شش ماهه واریز نکردن امروز و فردا میکنن کارت معلولیتم و نمیدن هر وقت رفتم گفتن یا دستگاه خرابه یا نیومده. یه ماهه میرم دردمو میگم اصلا
      • IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
        0 0
        پدرم ۷۰سالش خونه زندگیش داغونه یعنی یه پس لرزه بیامیادپایین تروخدا براشون یه خونه بسازند مادر بیچاره من توحیات باآب سرد ظرف میشوره از مسولین محترم خواهش میکنم
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      8 0
      پاسخ
      سلام...من و دخترم تحت پوشش کمیته امداد هستیم مستاجریم برا خونه ثبت نام کردم اما قبولم نکردن با این حقوق و اجاره های سرسام آور ما باید چیکار کنیم تو رو خدا رسیدگی کنید..ف.ع..از استان فارس
    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      6 0
      پاسخ
      خیلی از خانواده‌ها هستن که تحت پوشش نهادهای دولتی نیستن و حتی از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد هم نیستن فقیر تر هم هستن پدر دهک پایین هستن چرا دولت به اونا توجهی ندارن
    • مژگان IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      5 25
      پاسخ
      زنده باد رهبرم
    • IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      6 1
      پاسخ
      اقایان مسعول چرا برای بعضی استانها مگر شهر خرمشهر جز شهر ها نیس فقیرترین ادمها خود مردم کمیته امداد خر مشهر هستن خواهش شما را به خدا قسم میدم به فکر ما جوانان بیماری صعب العلاج ایدز که ناخواسته مبتلا شدیم باشید مگر ما چه میخواهیم یه تیکه زمین ۵۰متری که بتونیم یه مسکن داشته باشیم و مثل همه مردم زندگی
    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      6 1
      پاسخ
      سلام به خداتاحالا من هیچی ازاین کمیته ندیدیم دوساله کمیته ای هستیم خونه هم نداریم
    • فریبا ابراهیمی راویز IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      18 3
      پاسخ
      من یه زنه تنها باسه تا بچه که همش داریم زجر میکشیم میشه تا قبلا از مرگم منم صاحب خونه بشم منم تحت پوشش کمیته امداد هستم تورو خدا یکم به زنان سرپرست خانواده توجه کنید
      • M IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
        1 1
        سلام حقوق کمیته امداد چندم ب چندم واریز می‌شود ممنون میشم جواب بدین
    • جواد شاه پرور IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید من ثبت نام کرم نهضت ملی مسکن 1400/10/۲۰ پیامکی هیچی نیامده باید کجا مراجعه کنم
    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      7 1
      پاسخ
      همش دروغه . من رفتم پرسیدم بهم میگن چون یه بچه داری بهت تعلق نمیگیره باید ۳ تا بچه به بالا داشته باشی فقط بلدند مردمو سر کار بذارند
    • ناشناس IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      5 2
      پاسخ
      س. خسته نباشید از بس شرمنده وخجالت زده کردید کا فی است حرف در عمل بر آید نه در شعار. حتی چیزی را کاشتی تا بر داشت نکردی شعار نده آلان جندین پروژه کلنک زدید اما محصول بیرون نیامد ما 3نفر در خانواده تحت پوشش بهزیستی هستیم پسرم آلان چندین سال کارت بهزیستی داره وآلان متاهل ودارای فرزند یک قرآن حقوق ندا
    • داود طنوریان IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خوب است مددجوجان امداد وبهزیستی خانهدار شوند
    • م IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      7 1
      پاسخ
      با سلام ریاست محترم اداره بهزیستی #حدود_۴_ماه_میگذرد_خبری_از_ماده_۲۷_معلولان_شدید_و_خیلی_شدید_هر_۳_ماه_واریز_میشد_هرچند_اندک_پولی_بود_ولی_برای_خوانواده_معلولان_بد_نبود_ولی_متعصفانه_خبری_از_واریزیش_نیست_حدود_۴_ماه_میشود_و_بنده_سه_تا_معلولیت_شدید_دارم_یک_سمعک_نیازمه_حدود_۵_سال_بیشتره_دخواست_دادم_امروز
    • م IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      5 2
      پاسخ
      یا خدا که هرچه زودتر مسکن مورد نیاز مردم ساخته شود با این گرانی واقعن خیلی سخت شده زندگی هر چه سریعتر مسولان اقدام کنند
      • ناش IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
        0 0
        سلام من هم چندساله یه زن بی سرپرستی هستم‌ ۷ساله زير پوشش‌ بهزیستی هستم اصلا هيچ کاری تاالان برام انجام ندادن دنبال یه کاری هستم همکاریم نکردن
    • نیک نام IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام،مادرم سنشون بالاست و بیمارند مستاجرم هستیم امیدوار بودیم که از طریق مسکن ملی صاحب خونه بشیم که اونم هیجی ثبت نام کردیم شامل مون نشد حالابااین وضع گرونی اجاره خونه بایدتا آخر عمر مستاجر باشیم آقایون مسوول حرفی رو که میدونیدعملی نمیشه چرا تو رسانه ها اعلام می‌کنیدکه مردم باور کنن و فکرکنن خبری هس
    • میلاد IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      ینی خاک تو سرتون همش دروغ همش دروغ خجالت نمیکشین واقعا ۵۰۰ تومن حقوق میدین برا ی معلول پول نونش نیست تو ی ماه بعد شما از خونه دادن حرف میزنین واقعا خجالت بکشین
    • مریم IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سلام منم تحت بهزيستی هستم با یک بچه که پدر نداره و زندگی خیلی سخت شده لطفا رسیدگی کنید لطفا کمک کنین حداقل یک خانه داشته باشیم
    • مریم IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام منم تحت بهزيستی هستم با یک بچه که پدر نداره و زندگی خیلی سخت شده لطفا رسیدگی کنید لطفا کمک کنین حداقل یک خانه داشته باشیم
    • مریم IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام منم تحت بهزيستی هستم با یک بچه که پدر نداره و زندگی خیلی سخت شده لطفا رسیدگی کنید لطفا کمک کنین حداقل یک خانه داشته باشیم
    • AE ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      باسلام من یکی ازمدجوی کمیته امدادبودم متاسفانه به جهت حمایت اومدن ازاونجاهم جوابمون کردن چون متاسفانه یه عده ای ازاعضای که اونجااستخدام کمیته دراومدن به هیچ سراطی مستقیم نیستن نامه هم دادم مسکن شهرشازی الان خدایش یه فردفی سبیل الله خونشودراختیارم گذاشته من مجبورنبودم هیچ موقع تحت پوشش گمیته نمیشدم
    • IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      خدا ازتون نگذره به حق قرآن من هم خودم سرپرست خانوارهیچی هم ندارم چرا من رو تحت پوشش قرار ندادین الهی خدا همتون رو تکه تکه کنه لعنت خدا بهتون خیر نبینین حالا میدونم که نظرم رو پخش نمی‌کنیدمرگ بر ظلم و بی داد ،خدا ازتون نگذره
    • خانم AE ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من چگونه میتوانم عضوکمیته بشوم چون یه زن تنهاهستم و اجاره نشینم
    • عباسعلی IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      عدالت فقط در خانه برای همه . کار برای همه . زندگی و ماشین برای همه. یکی داشته باشه و یکی نداشته باشه عدالت نیست. یکی مستاجر یکی صدتا خانه عدالت نیست عدالت برابری و برادری و مساوی. یکی حقوق نجومی و یکی حقوق ناچیز عدالت نیست. زیادی مال دنیا جز وبال و بدبختی نخواهد بود آخر ثروت فراوان از هر راهی ..
    • زهرا IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      سلام من با۲تادخترم تحت پوشش کمیته هستم باورکنیدبااین حقوق کمیته ماچکارکنیم کرایه خونه بدیم یاخرجی بچهاروبدیم توروخدافکری بحال مددجوهاکمیته امدادبرداریدخیلی برامون سخت میگذره
    • سهیلا میرحسینی IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      فقط مال خراسان هست به تهران و روستاهای اطراف تهران طعلق نمیگیره
    • IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام من چندساله تحت پوشش بهزیستی هستم خداشاهده هیچی ازبهزیستی ندیدم اگه هم چیزی خاستیم باهزار خاهش وتمنا اصلا رسیدگی نمیکنند ن عیدی ن سبدکالا که همش فقط حرفه ودرعمل هیچ وپوچ الان چند ماه هست که هزینه وسایل رو هم نمیریزند پس حق ما کجا میره کی میخوره یعنی حق یه معلول خوردن داره ؟تورو قران ازخدابترسید
    • محمد جنادله GB ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      ایتام مساکین ۴ نفر
    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      منم بچه معلول دارم ۳۰ ساله هیچ نداره زمین یا خانه این شماره خبر بدین ۰۹۱۷۹۷۱۰۵۸۹ قائدی برازجان بیخانه
    • حمیدرضا عبدالمطلبی منفرد IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      خیلی هم خوب است ولی به فکر جانبازان معسر هم باشید تو را به خاطر خدا یک نگاهی هم به جانبازان معسر بیاندازید گناه نکردیم که جانباز معسر شده ایم به جانبازان معسر هم خانه بدهید از شما کم نمی شود
    • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      الان تکیه زمین داشتم یه اتاق زدم هم آشپزخانه هست هم انباری هم اتاق خواب هست این هم رفتم توخانه های مردم حمام دستشویی هاشون شستم حتی‌ گوجه چینی کار کردم تاتونستم یه سرويس بهداشتی بزنم زندگی کنم اصلا هيچ کمکی نکردن خداروشکر مستجر نیستم
    • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      الان تکیه زمین داشتم یه اتاق زدم هم آشپزخانه هست هم انباری هم اتاق خواب هست این هم رفتم توخانه های مردم حمام دستشویی هاشون شستم حتی‌ گوجه چینی کار کردم تاتونستم یه سرويس بهداشتی بزنم زندگی کنم اصلا هيچ کمکی نکردن خداروشکر مستجر نیستم
    • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      2 0
      پاسخ
      الان تکیه زمین داشتم یه اتاق زدم هم آشپزخانه هست هم انباری هم اتاق خواب هست این هم رفتم توخانه های مردم حمام دستشویی هاشون شستم حتی‌ گوجه چینی کار کردم تاتونستم یه سرويس بهداشتی بزنم زندگی کنم اصلا هيچ کمکی نکردن خداروشکر مستجر نیستم
    • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      لطفا حقوق افراد تحت پوشش و عیدی و کی واریز میکنید یه جور که حداقل بتونیم یه مشگل کوچیک باهاش حل کنیم
    • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      لطفا حقوق افراد تحت پوشش و عیدی و کی واریز میکنید یه جور که حداقل بتونیم یه مشگل کوچیک باهاش حل کنیم
    • نادر پیری IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام صد میلیون وام خواستم چند تا ضامن فیش حقوقی وو بیکارم درامد ندارم مستاجرم فاقد بیمه هستم ۵۵ساله هستم آیا کسی هست
    • ناشناس IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      بابا جمع کنید این اراجیف و والا ما ک بعد از چندین ماه دوندگی تنها ی حقوق پانصد هزار تومنی نصیبمون شده ک هیچ دردی رو دوا نمیکنه گفتم بیمه گفتن برو بیمه سلامت گفتم ی وام کوچولو بدید گفتن وام خبری نیست خلاصه ک تمام مشکلاتم و گفتم جز این ک شخصیتم زیر سوال رفت چیزدیگه ای برام نداشت حالا ادعا میکنین خونه
    • سعید IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      کدام بهزیستی خود بهزیستی کلاهبردار میکنه ما عضو میشیم اونا سود میکنن من خودم نان شب ندارم اگر خود خدا ما را دوست داشت معلول نیافرید بود
    • سعید IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      کدام بهزیستی چه کمکی پول نان شب ندارم الکی میایم عضو میشیم اونا سودشان بیشتر میشه اگر خود خدا دوستمان داشت معلول نمیافرید
    • غلامرضا IR ۲۳:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      بیست ساله تحت پوشش کمیته امدادهستم هنوزپنج میلیون وام نتونستم بگیرم بیست ساله مستاجرم کواین عدالت
    • ناشناس IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      انشالاکه فقط شعار نباشه وسرکاری. قشرکمیته امدادو بهزیستی مظلوم ترین قشرونیازمندترین هستن.خداکنه فرجی بشه تاازشر کرایه خونه های سرسام آور راحت شیم.لااقل آخرعمری افسوس نخوریم که روی خوشبختی رو اصلا ندیدیم.بچه های ماچه گناهی دارن؟؟؟
    • محمدی IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام ما یه خانواده پنج نفری هستیم ولی مستمری چهار نفری را به ما پرداخت می‌کنند از ما بریدن خدارا خوش نمی آید باید به کجا برم که مستمری من را درست کنند نه میتونم درست حسابی سرکار برم زانو به پایین توی پلاتین هستش که دکتر خود بهزیستی گفت تا آخر عمر باید درپام باشه
    • IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      کهگلویه وبوایراحمد ماچقدر زن بیوه بی سرپرست داریم گه خونه براشون نمیسازن هر نهادی باید بازرسی داشته باشه پس کجا
    • IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      چرا خودرو به مدد جویان بدبخت نمیدید از کمیته و بهزیستی که مهتاج تره ها چرا به فکر نیستید شما چطور فقرا درک کنید فقط ماهی ۱تومان میدید خرج ۵روز نمیشه بدبختا بقیه ماه چیکار کنند
    • IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      چرا خودرو به مدد جویان بدبخت نمیدید از کمیته و بهزیستی که مهتاج تره ها چرا به فکر نیستید شما چطور فقرا درک کنید فقط ماهی ۱تومان میدید خرج ۵روز نمیشه بدبختا بقیه ماه چیکار کنند
    • عدالت IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام ماهرشب به امید خانه دارشدن میخوابیم ولی غافل ازاینیم که باماهی پانصدوچهل شش تومان چجوری میشه صاحب خانه شد😞
    • عدالت IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام ماهرشب به امید خانه دارشدن میخوابیم ولی غافل ازاینیم که باماهی پانصدوچهل شش تومان چجوری میشه صاحب خانه شد😞
    • IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      مستمرشون قطع نکنید خانه پیشکش تون
    • ابوالفضل IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      سلام من معلول هستم تمام مدارک ثبت نام تحویل شرکت عمران بهارستان اصفهان دادم هنوز جواب نیومده
    • IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      من همراه سه فرزندم زندگی می کنم از کمیته امداد درخواست می کنم بهمون کمک کنه والا نه سبد کالا می دند نه وام رفتم دنبال وام ده میلیون تومان گفتم لازم دارم به خدا گریه کردم التماس کردم یکی از کارمندان گفت از زیر پوشش در میارمت چرا فکر ما بیچاره ها نیستند
    • ابوالفضل IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 1
      پاسخ
      شما میگید تمام مددجویان بهزیستی در طرح مسکن ملی میتونند ثبت نام کنند.من تمام مراحل ثبت نام انجام دادم وتحویل شرکت عمران بهارستان اصفهان دادم وخبرم نکردند شما پیگیر شوید وخبرم کنید
    • سارا IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خواهشا کمی به فکر ما مددکاران مرکز نیکوکاری باشید که هیچ گونه قراردادی با ما ندارید و الان 5 ماهه حقوق نگرفتیم و دستمون به هیجا بند نیست نزدیک عیده و دستمون خالی
    • براکی IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام خدا کنه ک راست باش منم سه تا بچه دار م تو آین گرونی مستاجر هم هستم اصلا نمیتونیم خرج زندگی و کرایه خونه رد دربیاریم ..تو رو خدا ک راست باش بلکه ماهم خونه دار بشیم ...خدا خیرتون بده ایشالله
    • IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      آن شاالله امیدوارم خدا کنه قول قول باشه ممنونم
    • عسکر IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام فکر میکنم اگر نظر سنجی در باب این موضوع صورت بگیره، حتی شاید یک نفر یا حداقل افراد شرکت کننده ابراز اعتماد کنند. آمار ما اعضای کمک گیرنده در حداقل از بهزیستی و کیمته و حتی خیل عظیم افرادی که در نوبت هستند و اعظای خانه ی هر کدام از اینها را جمعیتی عظیم! نشان میدهد. اما اعتماد یک دو نفری
    • نازنین از شیراز IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      خداکنه به اونایی هم که یه معلول دارن خونه بدن آخه من سوال کردم گفتن باید دوتا معلول داشته باشی تا بهت خونه بدن
    • IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      1 1
      پاسخ
      سلام من با دوتا دختر بچه تحت پوشش بهزیستی هستم خودم مشکل ریه دارم پوکی استخون نمی تونم برم سرکار اجاره نشین هستم ن عیدی تا حالا گرفتم از بهزیستی ن کمک به مدرسه دخترم یا دانشگاه اون دخترم یا پول پیش یا اجاره خونم جز ماهی یک ملیونی میدن هیچ حمایتی نشدیم حتی سبد کالا هربار گفتم گفتن بودجه نداریم ما هه
    • سعید ریسی IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 1
      پاسخ
      سلام بر دولتمردان محترم اگر اینکار صورت بگیرید ان‌شاءالله در کشور عزیزمان هیچ کسی بدون منزل نخواهد شد ویک افتخار بزرگ برای کشور خواهد شد
    • جلیل IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اول بسم الله و خسته نباشید خب واقعا مسکن میدین از کی شروع شده ما که خونمون از خوزستان و روستایی هستم خب اگه واقعا مسکن هست خب باید چکار کنیم ثبت نام کنیم
    • نذیر IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام .حق معلولان از جمله سرپرستان خانواده را کامل پرداخت کنید چون فقیر یتیم معلول از منابع حق دارد و عدالت را رعایت کنید مسکن رایگان حق معلولان سرپرست خانواده است
    • مدبری IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خوب چرا کمیته امداد به من که بی سر پرستم و اجاره نشینم حقوقم نسبت به بقی کمه میشه این برام توضیح بدین ممنون میشم
    • بنده خدا IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام یک دختر معلول دارم و هر وقت در مورد مسکن میرم بهزیستی سوال کنم هزارتا بهونه میارند خواهشن به یک معلول هم مسکن بدین به سعودیها میگن یهودی سعودیها به معلولین ماشین و خونه میدن
    • ایرج ضیایی IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      نظر من این است که همه این حرفها شعار است چون اینها هرچی باشه کمه خودشون هست
    • AE ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      کم دروغ بگین
    • حسین IR ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 1
      پاسخ
      سلام اینکه میگن شرط اورده اولیه معلولین حذف شده دروغ من ثبت نام کردم اورده اولیه رو کامل واریز نکردم و حذف شدم همش دروغ میگن
    • امین IR ۰۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      خداکنه واقعیت داشته باشه من با۳تابچه محصل ومستاجرهرروزازخداارزوی مرگ میکنم واقعاخسته شدم ازاین وضعیت
    • زارعی IR ۰۲:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام،ببخشین مسکن واسه مددجویان میناب هم قراه بسازن یانه،چون الان بنده چند سال هست که دوبار پروانه ساخت هم گرفتم ولی حتی خبری از خونه نیست لطفا پیگیری کنین ممنون.
    • لیلی IR ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خدا را شکر دست تون درد نکنه بلاخره خانه دار میشم کمیته امداد بندر عباس ناحیه ا از همت ن بابت زحمات ممنونم خداقوت
    • اسماعیل احمد پور IR ۰۴:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام من پسر بزر گم معلوله کمک دولتی خیلی کمه از دولت محترم تقاضای کمک دارم . این جون احتیاج به یه حقوق درست داره اخه ایشون هم از بیت المال سهمی داره لطفا حقشو بدید مدیونش نشید .زبون درخواست نداره من بجاش گفتم خودتون میدونید مدیونش نشید از گردن من رد جواب اون دنیاش با خودتون .خدا نگهدارتون
    • IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      دروغ دروغ
    • Shahin IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      والا اسم ما رو ک از تو لیست مسکن ملی خط زدن هم مستاجرم هم خونه و زمینی تا الان به نامم نبوده معلولیت هم دارم منظورشون از واجد الشرایط رو نمیشه درک کرد وام اجاره ام نتونستم بگیرم فقط بانک ها به آشناهای خودشون وام‌ میدن انگار خلاصه ک خدا فقط کمکمون کنه
    • IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام.من هم معلول شدید هستم وهم سرپرست خانوار.سال گذشته در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردم ولی هیچ خبری نشد.نه پیامکی نه زنگی.استان تهران هم هستم.باید به کجا مراجعه کنم.
      • علی IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
        0 0
        سلام چرا ردیف بودجه بهزیستی وکمیته امداد وحذف کردند
    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      میشوند !!!! پس هر وقت شدن اعلام کنید وعده ندین دفعه قبلم قرار بود همه رو صاحب خونه کنن
    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام عرض ادب کمیته حقوقم یک ماه در میان میزنن چرا چون زمین دارم کشاوزم زمین به عنوان مهریه گرفتم با اینکه دانشجو دارم با اینکه مستاجرم
    • سمیرا IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      دروغ دروغ دروغ
    • IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام من سه تا بچه یتیم دارم مستاجرم ماهی دو تومن کرایه میدم کی باید رسیدگی کنه .چرا همش دروغ وعده .نه عیدی نه سبد کالایی چطور زندگی کنیم.
    • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      میشه لطفا برای سایر استان‌ها هم کمیته امداد برای مدد جویانه خانه بده با تشکر
    • محمد IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      نمیدونم کناه ما چیه که معلول شدیم بخدا گرفتاریم با ۵۵۰ تومن میشه زندگی کرد توروخدا به دادمون برسید نه خونه ی امنی دارم
    • مریم FR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      دروغه... چون بابت همین حرفشون من پرونده تکمیل دادم اداره مسکن ولی چون بهزیستی تقبل نکرده بود واریزی اولیه انجام بده پرونده رد شده بودرفتم التماس و التجا کردم پرونده دوباره جریان انداختن وام بگیرم پیش پرداخت بدم همش حرف مفت.... تا فک و فامیل خودشون هست نیگای ما نمیکنن
    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      یکی از اقوام ما شغل آزاد و پولدارن. زمین و دوتا خونه و دوتا مغازه هم دارن. اونوقت سهام عدالت و یارانه و... تحت پوشش بهزیستی هم هستن خیلی تسهیلات بهشون میدن فقط دخترش کمی میلنگه شاید پنج درصد اونوقت همسایه ما پارکینسون داره چون رفتگربازنشسته است و مستمری میگیره تحت پوشش بهزیستی نیست
    • عبدالله احمدزاده IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 1
      پاسخ
      وعدهای سرخرمن ای خدا خودت به مامعلولان کمک کن
    • IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      دروغ شاخدار که میگن اینه
    • jadgal IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام خدمت بزرگواران بنده مددجوکمیته امدادو خانوم هستم 32سالمه مجردم پدرم فوت کرده مادرمم شناسنامه نداره و منزل مسکونی ندارم به کمیته امداد شهرپلان مراجعه میکنم مسئولین میگن به یک نفر منزل تعلق نمیگیره چرا اخه مگه ما زندگی نمیکنیم سقف بالا سر نمیخام ما الان خونه ما گلی شکسته ادرس. چابهارشهرپلان
    • پ م IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      چرا وعده های الکی میدیدن .من ی زن بیوه با دوتا بچه کوچیک دارم حتی شب یلدا رفتم پیش رییس گفتم چیزی بدید فقط برای بچه هام ی اخمی کرد انگار ازجیبشون میدن این چ وضعه مملکته فقط سوگولیاشون میخورن بخور بخور
    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      باسلام خدمت مسئولین محترم!با توجه به برآورده سنگین اولیه مسکن ملی اکثرا افراد تحت پوشش کمیته وبهزیستی نمی تواند این مبلغ را بپردازندبازم پول داران بهره می برند.
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام وعرض ادب،برادرم تحت پوشش بهزیستی هست طرح مسکن ملی اراک شرکت کرد،متاسفانه به دلیل عدم توانایی پرداخت برآورده اولیه ۴۰میلیون به راه وشهرسازی،۲۵ میلیون اوقاف ناچار به انصراف شد.اکثر این افراد توان پرداخت این مبلغ ندارند،خواهشا راه چاره ای بیندیشید،با تشکر!
    • مروه US ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام مایک خانواده ای چهارنفره هستیم بابای خونه مریعض وازکارافتاده است ثپت نام کرده ایم برای مسکن ملی برای ماپیامک آمد که ۴۰۰۰۰۰۰۰ میلیون واریز کنید واگر نا شمارا حذف میکنیم خداشاهداست که ماشین هزینه رانداریم خودمان مستاجرهستیم برای خرج ومخرج خونه مان درمونده ایم خداشاهداست که هیچی نداریم شمارابه خدا
    • ش. ر. 869 IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      باسلام ازمددجویان کمیته امدادهستم ۵٧درصدقطعع عضودارم مستجرام صاحب خانه جواب ام کرده پول پیش هم ندارم ماهی۶٠٠تومان بهم میدن خرج داروهام هم نمیشه بااین خرج ومخارج چکارکنم بچه کوچکهم دارم نمیشه یکم زیادش کنن مگرگناه به دادچندنفربرسه دولت؟
    • ش. ر IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      باسلام ازمددجویان کمیته امدادهستم ۵٧درصدقطعع عضودارم مستجرام صاحب خانه جواب ام کرده هاهی یک میلیون وسیصدکرایه میدم ماه۶٠٠توان کجای زندگیموبهاش پرکنم نمیشه یکم زیادش کنن. صهام عدالت هم ندارم خرج داروهام وچکارکنم به داد مابرسید شماروب الله قصم میدن
    • درمانده US ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      چرا اینقدر دروغ،تا کی
    • نظری IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      3 1
      پاسخ
      دروغ ودروغ بازهم دروغ مردم از عهده معاش روز مره بر نمیان دولت هم که دهنه اقتصاد رو به امید دلالهای خبره بازار رها کرده پس چرا خبر دروغ به مردم میدین
    • IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      3تا بچه معلول در یک خانواده 9نفره هستیم پدرم هیچگونه بیمه وبازنشستگی نداره والان حتی ی حقوق حداقلی نداریم که محتاج کسی نشیم حتی به برادرم که معلول هست سهام عداااالت ندادن وامسال هم که ردیف بودجه معلولین رو در قانون معلولین حذف کردن و چطور میتونیم اقساط رو پرداخت کنیم وقتی حداقل حقوق رو نداریم😢😢😢
    • IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خدا مرگشون بده با این دادن مسمری شون چی میشه این پانصد تومن روغنی هم نمیشه شما هم دل خوش کردین به این ماهی پانصد تومن بلند شین همتون برین در دفتر ریس جهمور بشینین تا چچچچجواب بگیرن بگوین خودتان را مصقره کردین یا م
    • سارا IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ما مثلا زیر نظرکمیته امداد هستیم.من نزدیک به یکسال عقدکردم هنوز سهم جهاز عروسی بهم ندادن ،هرچی میرم ومیام میگن هنوز ندادن،علناابهت میگن بهمون باج بده پول بده فلان بیار..خوب حرومزاده ها مااگر پول داشتیم بهتون بدیم میرفتیم وسایل خودمون میگرفتیم..این مملکت ازریشه مشکل داره ..
    • سارا DE ۰۴:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      من 5ساله مددجوی بهزیستی تبریز هستم و دخترم هم با کنه 22سال داره نمی‌دونم برای ثبت نام مسکن باید کجا و کی رفت لطفا کمکم کنید
    • شه بخش IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خوبه الهی خیردنیاروببینندکه دست یتیمان مارومیگیرن ماروازبی خانه بودن ازمستاجری اجاره پول پیش بالانجات میدن ممنونم ازدولت
    • رستمی IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بنظرتان جمع حقوق کارمندان وکارکنان بهزیستی بیشتر است یا مجموع پرداختی به معلولین!؟ یه پیشنهاد کارکنان تان را اخراج کنید وحقوقشان رو بین معلولین تقسیم کنید.
    • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چرا این همه دروغ وتبلیغات پخش می کنید بیمه درمانی بیشتر شون قطع شده از واریزی مبلغ بسیار اندک برای گذران زندگی شون قطع شده . اون وقت زنان تاثیر گذار جهان روبا پول این معلولین بیچاره ها می آرین در بهترین هتل های تهران می چرخانید وعکس یادگاری از شون میگیرید وبا صله وسوغات راه شون می اندازید ای کاش وعد
    • MD ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      2 0
      پاسخ
      سلام واقعا این چندر غاز که میدن آیا مسعولین میتونن با این مقدار کرایه خونه خرجی خونه هزار گرفتاری دیگه میتونن آیا با این مقدار زندگی کنن خدا رو خوش نمیاد ما هم شرمنده زن بچه مون نشیم
    • کمال IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید خرمشهر هستم پول ندارم بهزیستی اجاره خونه ندارم و خونه میخام من متاهلم
    • ح م IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      35 ساله سرپرست خانواده هستم با معلولیت چند گانه ندیدم خونه الان اجاره نشینم اونم کمک نمیکنند اجارم را کد ملیم 1580791786سلام ریاست محترم اداره بهزیستی #حدود_۴_ماه_میگذرد_خبری_از_ماده_۲۷_معلولان_شدید_و_خیلی_شدید_هر_۳_ماه_واریز_میشد_هرچند_اندک_پولی_بود_ولی_برای_خوانواده_معلولان_بد_نبود_ولی_متعصفانه
    • آرمین IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام تو خدا پسرم من معلولیت شدید داره مستاجر دیسک کمر دارم ۶ نفر هستیم به بچه من هم خونه بدهید مستاجرین با دو تا مریض خیلی سخت آیت بدون پول پیش خواهش میکنم
    • م IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      وعده الکی پوچ خرج نکنید دیدیم ۳۰ساله خونه دادنتون را
    • ابراهیم بخشی خواه IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      معلول خیلی شدید جسمانی هستم در طرح مسکن مهر شرکت کردم اما واجد شرایط نشدم در صورتی که بخدا قسم حتی یک متر زمین تو این دنیای به این بزرگی ندارم خونه که برام یک رویای دست نیافتنیه حقوقی که به ما معلولین میدند از بس کمه خرج یک روز ما هم نمیشه بخدا قسم یک روز آه ما معلولین دامن همه مسولین رو میگیره
    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      هرسال میفرستند ثب نام میگنیم کلی هم پول میگیرند کافینت ها ولی معلولیت چند گانه دارم سرپرست خانه و اجاره نشینم همش وعده تو خالی هست مثل عیدی معلولان سال ۱۴۰۱که واریز نشد
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا من سه تا بچه دارم خانه ندارم، چرا کمکم نمیکنید صاحب خانه بشیم چرا
    • چناری IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام من یه زن بی سر پرست هستم سه تا هستم سه تا بچه دارم هیچ دارم مستاجر هستم سه تا بچه دارم خانه ندارم، چرا کمکم نمیکنید صاحب خانه بشیم چرا
      • اسیه US ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
        0 0
        من شوهرم فاقد شناسنامه هست خودم کمیته هستم بمن جهاز تحقق میگیره ؟؟
    • چناری IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      0 1
      پاسخ
      سلام حقوق مستمره بگیران کمیته امداد چرا واریز نشده پس کی واریز میشه من باید کرایه خانه بدم
    • سلام من یه خانم تنها هستم شرایط گرفتن خونه ندارم . IR ۰۵:۱۹ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      پیشنهاد بدین.من باید دردمو به کی بگم
    • IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      یعنی ما معلولین خیلی شدیدو شدید سرپرست خانواده صاحب خونه میشویم یا تو خوابمونم نمیاید خدایا خداوندا شکرت عیدی مددجویان تحت پوشش چشم انتظار یادتان نرود

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