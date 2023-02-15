تمام مددجویان کمیته امداد و بهزیستی صاحب خانه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین میر شفیع بعد از ظهر چهارشنبه در همایش فرمانداران استان فارس بیان کرد: بخشی از منابع انجام این کار توسط بهزیستی و کمیته امداد و بخشی نیز از محل اختصاص و پرداخت وام تأمین خواهد شد.
او ادامه داد: در بحث تأمین زمین نیز هماهنگیهای لازم را انجام خواهیم داد تا زمین مورد نیاز نیز به سرعت تأمین شود.
وی گفت: تاکنون حدود ۳۰ هزار نفر از مددجویان استان فارس در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردهاند که از این تعداد فقط ۱۰ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کردهاند و ۲۰ هزار نفر دیگر به رغم اینکه واجد شرایط دریافت مسکن هستند اقدامی در جهت تکمیل مدارک خود نکردهاند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به حذف شرط آورده اولیه برای مددجویان افزود: این نگرانی نیز وجود داشت که به ویژه افراد ضعیف نتوانند اقساط تسهیلات را پرداخت کنند که بنا شد این اقساط به شکل پلکانی و متناسب با حداقل حقوقی که دولت برای این افراد تأمین میکند دریافت شود.
میر شفیع افزود: همچنین این امکان وجود دارد که متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، مسکن مورد تقاضای خود را از شهرهای بزرگ به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و روستاها منتقل کرده و از امتیازات آن از جمله تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند.
او تاکید کرد: امروز در استان فارس در بحث تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به جز در چند شهر در سایر شهرها مشکلی نداریم و اما در برخی روابط اداری برای انجام کرد مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با حل این مشکلات شاهد شتاب گرفتن روند اجرای طرحها و پروژههای طرح نهضت ملی مسکن در این استان باشیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی، یکی از موضوعات مهم در دستور کار این وزارتخانه را تعیین تکلیف راه روستاهای بالای ۵۰ خانوار دانست و گفت: در این زمینه هرچه از ظرفیت مشارکتهای مردمی استفاده شود ما نیز به شکل خارج از نوبت و بدون محدودیت در تأمین قیر و ماشین آلات راهداری مشارکت خواهیم کرد تا پرونده راه این روستاها بسته شود.
میر شفیع افزود: با توجه به اینکه فارس در بحث حوادث جادهای از استانهای پرحادثه است، رفع مشکلات این حوزه هم از طریق اجرای طرحهای مشارکتی و انجام اقداماتی با هزینههای کم ممکن است و سازمان راهداری هم موظف است که آنجا که مشکل مربوط به راه است نسبت به رفع آن اقدام کند.
به گفته این مقام مسئول کاهش حوادث رانندگی از جمله مواردی است که مردم تمایل دارند در قالب مشارکت اجتماعی در آن همکاری کنند.
وی افزود: همچنین یک سری پروژههای نیمه تمام در حوزه راه در استان در حال اجرا است که حتیالمقدور باید به جای تعریف و آغاز پروژههای جدید، تلاش شود این پروژههای نیمه تمام تکمیل شوند
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