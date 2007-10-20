مجتبی بیگدلی سخنگوی حزب الله ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، عملکرد دولت نهم در عرصه سیاست خارجی را موفق ارزیابی کرد.

وی گفت: حضور مقتدرانه رئیس جمهور کشورمان در نیویورک و سخنرانی روشنگرانه او در دانشگاه کلمبیا، برگزاری غرور آفرین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر در تهران و دستیابی به نتایج استراتژیک از جمله امضای توافقنامه غیر نظامی شدن این دریا با وجود تلاش های آمریکا برای ایجاد پایگاه بر حوزه آبی مذکور را از جمله اقدامات مهم دولت نهم است.

اجلاس خزر در تهران توطئه لابی صهیونیست را خنثی کرد

بیگدلی اظهار داشت: حضور دکتر احمدی نژاد در آمریکا و ارائه تصویری مقتدر، صلح طلب و بشردوست از ملت ایران به جهانیان دستاوردهای مهمی داشت که یکی از آنها برگزاری آبرومندانه و دشمن شکن اجلاس خزر بر خلاف اراده و خباثت های لابی صهیونیستی بود.

به گفته وی، از زمان انتشار خبر برگزاری اجلاس خزر در تهران لابی صهیونیستی و بنگاه های خبر پراکنی وابسته به استکبار جهانی تلاش کرده اند این نشست برگزار نشده و یا در سطح مطلوبی بر پا نشود و حتی شایعه ترور رئیس جمهور روسیه را مطرح کردند اما با عنایت خداوند و هوشمندی سران کشورهای حاشیه خزر، توطئه آنها خنثی شد.

ترور پوتین هرگز؛ شیمون پرز شاید

بیگدلی که طرح شایعه ترور ولادیمیر پوتین را اشتباه محاسباتی غربی ها می داند، این نکته را نیز متذکر شد که احتمال دارد در صورتی که شیمون پرز نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس شریف بخواهد به ایران آید، فرزندان انقلابی خمینی بت شکن و آیت الله خامنه ای در یک عملیات شهادت طلبانه او را به جهنم واصل نمایند ولی ملت ایران هرگز در مسیر خشونت و تروریست کور حرکت نکرده و تهدیدی برای دوستان خود نخواهد بود.

نمی توان ایران را در عرصه تحولات بین الملل نادیده گرفت

این عضو ارشد حزب الله ایران خاطر نشان کرد: آغاز شمارش معکوس ورود ایران به جرگه 10 قدرت برتر دنیا که با سیاست های عزت مندانه و مقتدرانه سران عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی و به کوری چشم دشمنان ملت ایران تحقق یافته، پیروزی بزرگ برای ایرانیان سرافراز است و به زودی دنیا به این باور خواهد رسید که نمی توان ایران را در عرصه تحولات بین الملل نادیده گرفت.

بیگدلی در عین حال گفت که قدرتمندی ایران اسلامی ناشی از برخورداری از زرادخانه هسته ای نیست بلکه قدرت در گرو حمایت ملت از دولتمردان و اتخاذ دیپلماسی فعال برای حضور مقتدرانه یک کشور در مجامع جهانی و تبدیل شدن به نقطه آمال ملت های آزادی خواه، صلح طلب و عدالت جوی دنیای ستمدیده در کنار بهره مندی از علوم و فناوری های نوین و سیستم دفاعی کارآمد است.

ایران امن ترین نقطه دنیاست

"اقتدار و پیروزی های جمهوری اسلامی در دو سال اخیر که استمرار مسیر انقلاب ماست، در داخل کشور به راحتی لمس نمی شود اما نیم نگاهی به اخبار و تحلیل های رسانه های بیگانه نشان می دهد که آثار این این قدرتمندی و ظفر، افسردگی و عصبانیت دشمنان را رقم زده است."

او تاکید کرد: امروز ایران اسلامی امن ترین نقطه دنیاست و دستگاه های امنیتی و نظامی بر همه تحولات احاطه دارند ولی این قدرت خطری برای دیگران نیست بلکه حضور جمهوری اسلامی در خاورمیانه به مفهوم امنیت ثبات منطقه و آرامش خاطر انسان های موحد، آزادی خواه و عدالت طلب است.