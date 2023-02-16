به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش ضمن بازدید از مرکز مدیریت راههای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان این مطلب گفت: با بارش قابل توجه برف در برخی مناطق استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان کوهرنگ و در پی دستور رئیس جمهور و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، در حال حاضر رئیس سازمان راهداری وحملونقل جادهای به همراه وزیر کشور در منطقه حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه ارتفاع برف در منطقه چلگرد به سه متر میرسد، گفت: پاکسازی معابر بر عهده شهرداریهاست اما همکارانم با امکانات و ظرفیتهای در اختیار حاضر به همکاری با شهرداریها و پاکسازی معابر هستند.
وزیر راه و شهرسازی از استقرار و بکارگیری ۳۵۰ دستگاه ماشین آلات اعم از لودر، بولدوزر، گریدر، برفخور و کامیون در استان چهار محال و بختیاری خبر داد و افزود: در راههای فرعی و اصلی برخی مناطق استان به علت ارتفاع برف و بر اثر سقوط بهمن اتفاقاتی رخ میدهد چنانچه برای برخی همکارانم سوانح رخ داده و همچنین در برخی معابر ارتفاع برف تجمیع شده به پنج تا شش متر میرسد که منجر به دفن شدن ماشین آلات میشود اما همکارانم با همه ظرفیت مشغول خدمترسانی و پاکسازی معابر اصلی هستند.
وی با بیان این که در حال حاضر در محورهای اصلی هیچ انسدادی نداریم، اظهار داشت: حدود ۲۵۰ روستا دچار انسداد شده بود که در حال حاضر بخش زیادی از این انسدادها حل شده و با توجه به مشکلات در ۴۰ روستای اطراف چلگرد، تمرکز خدمت رسانی در حال حاضر در این منطقه است، همچنین در دو گردنه محور چلگرد به مسجد سلیمان گرفتگی سنگین برف وجود دارد که همکاران در این مناطق نیز مشغول فعالیت هستند.
وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد با بکارگیری تمام ظرفیتهای موجود ظرف امروز و فردا موانع رفع و راهها باز و امکان تردد مردم عزیزمان در این مناطق فراهم شود.
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