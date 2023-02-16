تلاش برای بازگشایی راه ارتباطی ۴۰ روستا در شهرستان کوهرنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش امانی در گفتگوی تلفنی با برنامه پیگیری رسانه ملی درباره ستاد مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: همکاران راهداری در ۴۸ ساعت گذشته، شبانه روز در تلاش اند تا راه‌های اصلی و شریانی کشور را باز نگه دارند.



وی با اشاره به اینکه درجلسه مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری که با حضور وزیر کشور و معاونت عمرانی وزیر در کوهرنگ برگزار شد تصریح کرد: در خصوص بازگشایی ۴۰ روستای منطقه کوهرنگ که همچنان بسته است هماهنگی‌ها انجام و قرار شد برخی اقدام‌ها از طریق بالگرد پیگیری شود.

امانی با بیان اینکه امیدوارم در ۲ تا ۳ روز آینده راهداران از مسیر خوزستان بتوانند مسیرها را بازگشایی کنند خاطر نشان کرد: تاکنون تعدادی از روستاها بازگشایی شده است و طبق آخرین اخبار امیدواریم تا ۲ روز آینده راه‌های مواصلاتی این ۴۰ روستا بازگشایی شود.