به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: بر اساس حقیقت اخلاق محمدی باید تقوا را ملاک قرار داد و در آن زمان پیامبر (ص) نیز تمام ارزش‌هایی که در آن جامعه حاکم بود را کنار زد و در انتخاب و جایگزین افراد و سبک برخورد عملی و زندگی خویش به تقوا توجه داشت.

وی افزود: در واقع تقوا جایگاه خاصی دارد زیرا نخستین حرکت معنوی انسان به سوی کمال با تقوا آغاز و آخرین مرحله و عاقبت انسان نیز به تقوا ختم می‌شود.

امام جمعه موقت اصفهان با اینکه جاهلیت در قرآن در برابر علم و دانش نیست، گفت: ممکن است جامعه‌ای از نظر علم پیشرفت کرده باشد اما از نظر اخلاق و تقوا عقب مانده باشد همانگونه که برخی از پژوهشگران به عقب‌ماندگی در ارزش‌های انسانی اذعان می‌کنند.

وی در جریان کمک‌رسانی به زلزله‌زده‌های ترکیه و سوریه به تبعیض آنها اشاره کرد و گفت: این تبعیض به اندازه‌ای بود که مسئولان سوری اعلام کردند اگر کمک نمی‌کنید جلوی کمک دیگران را نگیرید، این نشانه‌ای از جاهلیت قرن ۲۱ است.

حجت الاسلام محمودی با بیان اینکه دین مبین اسلام در ولایت علوی خلاصه می‌شود، بیان داشت: فردا سالگرد درخشش این نور الهی است که جهان را گرفت و اکنون بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان وجود دارد و همچنان اسلام با قرآن پرتوان پیش می‌رود و همواره بر قدرت و طرفداران آن افزوده می‌شود.

وی در راستای قدردانی از حضور ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن خاطر نشان کرد: حضور این مردم فهیم، شریف، بصیر، شجاع، دارای تجزیه و تحلیل سیاسی، در راهپیمایی حماسه‌ای پرشور به شمار می‌آید که بنابر تعبیر بسیار بلند رهبر انقلاب، در برابر این ملت سر تعظیم فرود می‌آورم، ملت در این جریان پیش‌بینی نشده ۲۲ بهمن با وجود هوای بسیار سرد و هجمه‌های دشمنان در اغتشاشات در صحنه حاضر شد.

حجت الاسلام محمودی ادامه داد: مردم ایران موقعیت شناس و دشمن شناسی هستند که در دوران چهل ساله انقلاب دشمن را خوب شناخته است و این افتخاری برای ایران است.

وی با بیان اینکه مردم با حضور در راهپیمایی یوم‌الله نشان دادند دشمن کیست، گفت: این حضور در طول چهل و چند سال انقلاب بی‌سابقه بود و نشان داد که مردم همچنان پشت رهبر معظم انقلاب ایستادند و منویات ایشان را دنبال می‌کنند.

امام جمعه موقت اصفهان بیان داشت: دشمنان و تحلیلگران نادانی که عمدی و غیرعمد موضوع برگزاری رفراندوم را مطرح می‌کنند، باید گفت حضور میلیونی مردم از پای صندوق‌های رأی مهم‌تر بود آنها با حضور خود در خیابان نظام و منویات امامین انقلاب را دنبال کردند و این رفراندوم بود.

وی با اشاره به دعوت رئیس جمهور چین از رئیس جمهور گفت: این امر نشان‌دهنده راهبردی بودن روابط تهران و پکن است که در واقع به اهمیت شراکت راهبردی دو کشور در مسائل اقتصادی، سیاسی امنیتی اشاره دارد.

حجت الاسلام محمودی با ابراز امیدواری که این سفر دستاوردهای خوبی خواهد داشت، گفت: این ارتباط از چند جهت دارای اهمیت است نخست تحریم هر دو کشور از سوی آمریکا که برای خنثی کردن آن این ارتباطات لازم است.

وی دومین دلیل را اعلام آمادگی چین برای سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلار در گاز و احداث راه‌های ریلی اعلام کرد و گفت: مسئولان نظام در برابر حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن وظیفه دارند برای رفع گرفتاری مردم کار و تلاش کنند و افراد متدین، نخبه اهل فکر و اندیشه را در این زمینه به کار گیرن زیرا این حضور مردم در ۲۲ بهمن باعث شد در تصمیمات خود این موضوع را لحاظ کنند که این نظام دارای پشتوانه مردمی و مردم سالاری است و مسئولان تنها نیستند.