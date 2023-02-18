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۲۹ بهمن ۱۴۰۱، ۲۲:۴۵

ریاض: خواستار بازگشت به توافق هسته ای با دیدی جامع تر هستیم

ریاض: خواستار بازگشت به توافق هسته ای با دیدی جامع تر هستیم

وزیر خارجه سعودی طی سخنانی گفت که ریاض خواستار بازگشت به توافق هسته ای (برجام) اما با دیدی جامع تر و مشارکت کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه سعودی در سخنانی گفت که ریاض در روابط با واشنگتن، منافع ملی خود را در نظر می گیرد.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه سعودی طی سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ، همچنین افزود که علیرغم اختلاف نظر پیرامون برخی موضوعات، آمریکا و عربستان روابط خوبی با هم دارند.

فیصل بن فرحان درباره برنامه هسته ای ایران نیز گفت که ریاض خواستار بازگشت به توافق هسته ای اما با دیدی جامع تر و مشارکت کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

وزیر خارجه سعودی همچنین با اشاره به اینکه پیشتر درباره پهپادهای ایران هشدار داده بودیم، مدعی شد که این پهپادها هم اکنون اوکراین را هدف قرار می دهند.

فیصل بن فرحان درباره فلسطین هم گفت: ما در رابطه با ایجاد راهکاری برای صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها مسئولیت اخلاقی داریم. ما نیازمند ایجاد راه حلی برای موضوع فلسطین هستیم و شهرک سازی و خشونت ها باید متوقف شود.

این در حالی است که «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان سعودی پیش از این روز سه شنبه با «دولفین پرانک» (Dolphin Pronk) رئیس کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا در مقر این اتحادیه در بروکسل دیدار کرده بود.

وزیر خارجه عربستان سعودی و رئیس کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا در این دیدار پیرامون آخرین تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات رفع تحریم‌های ضدایرانی گفتگو کردند.

از دیگر محورهای رایزنی میان «فیصل بن فرحان» و «دولفین پرانک» بحران روسیه و اوکراین بود.

وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد که طرفین در این دیدار تحولات منطقه‌ای و بین المللی و نیز تلاش های صورت گرفته در این زمینه از جمله تقویت صلح و امنیت جهانی را بررسی کردند.

در ارتباط با مذاکرات رفع تحریم‌های ضدایرانی، علیرغم برخی جوسازی‌ها و ادعاهای اخیر، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر تأکید کرده بود: برجام نمُرده است، مذاکرات متوقف شده، اما ارتباط‌های معمول با ایران همچنان برقرار است.

پس از آغاز آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر در ایران، مقامات ارشد آمریکا از جمله مشاور امنیت ملی و سخنگوی وزارت خارجه این کشور به یک باره مدعی شدند که «احیای برجام از دستور کار دولت آمریکا خارج شده است» و اکنون واشنگتن بر حمایت از اغتشاشات در ایران متمرکز شده است!

کد مطلب 5712286

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    نظرات

    • IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      کشورهای حاشیه ای خلیج فارس می‌خواهند با ورود به مذاکرات در کنار ایران خود را مهم جلوه بدهند بگذارید تو کف بمونن
    • IR ۰۳:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عربستان گاوشیر ده ای که فایده اش به امریکا میرسد
    • بابائی IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      و این در حالی است که ائتلاف متجاوز رژیم کودک کش سعودی جنایتکار از سال 1394 تاکنون و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی ناتوان و عاجز از انواع سلاح های ممنوعه، بمب های ممنوعه و بمب های خوشه ای ساخت آمریکا و کشورهای اروپایی و اسرائیل علیه غیر نظامیان یمنی استفاده می کند
    • بابائی IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      آمریکا جنایتکار به عنوان حامی تروریست در تداوم جنایات گروهک تروریستی داعش در سوریه شریک است سران بی ادب عربستان سعودی از سال 2015 تاکنون در جنگ یمن ثابت کردند که بویی از انسانیت نبرده اند
    • بابائی IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عربستان سعودی جنایتکار از سال 1394 تاکنون در جنگ یمن ثابت کرده است که دشمن دین اسلام، قرآن، مظلومان، مسلمانان و بشریت بوده است. هیچ کس حق ندارد با مسئولان جنایتکار عربستان سعودی درعراق وغیره مذاکره و همکاری کنند.
    • بابائی IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      از نظر سازمان ملل کشورهای تروریستی امریکا وانگلیس وفرانسه وآلمان واسرائیل وعربستان سعودی وامارات به هرجنایتی دست میزنند آزادهستند . اما فلسطین وسوریه وعراق ولبنان ازخودشان دفاع کنند تروریست محسوب می شوند . ایران نباید با عربستان تروریست مذاکره کند.
    • بابائی IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عربستان سعودی همچنان حامی اصلی تروریسم در منطقه خاورمیانه و جهان است. عربستان سعودی همچنان حامی اصلی القاعده در منطقه خاورمیانه و جهان است. عربستان سعودی همچنان حامی اصلی داعش در منطقه خاورمیانه و جهان است. عربستان سعودی همچنان حامی اصلی تکفیری ها در منطقه خاورمیانه و جهان است.
    • بابائی IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عربستان سعودی همچنان حامی اصلی تروریست ها در منطقه خاورمیانه و جهان است.
    • بابائی IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      روابط ایران و روسیه به یک نگرانی بزرگ برای حامیان اصلی تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی تبدیل شده است
    • بابائی IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عربستان سعودی جنایتکار از سال 1394 تاکنون در جنگ یمن ثابت کرده است که دشمن دین اسلام، قرآن، مظلومان، مسلمانان و بشریت بوده است.
    • بابائی IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      هیچ کس حق ندارد با مسئولان جنایتکار عربستان سعودی درعراق وغیره مذاکره و همکاری کنند.
    • بابائی IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ما عربستان سعودی را مانند رژیم کودک کش صهیونیستی به رسمیت نمی شناسیم رژیم کودک کش سعودی در جنگ یمن ثابت کرد که هیچ فرقی با رژیم کودک کش صهیونیستی ندارد.

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