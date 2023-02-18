ریاض: خواستار بازگشت به توافق هسته ای با دیدی جامع تر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه سعودی در سخنانی گفت که ریاض در روابط با واشنگتن، منافع ملی خود را در نظر می گیرد.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه سعودی طی سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ، همچنین افزود که علیرغم اختلاف نظر پیرامون برخی موضوعات، آمریکا و عربستان روابط خوبی با هم دارند.

فیصل بن فرحان درباره برنامه هسته ای ایران نیز گفت که ریاض خواستار بازگشت به توافق هسته ای اما با دیدی جامع تر و مشارکت کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

وزیر خارجه سعودی همچنین با اشاره به اینکه پیشتر درباره پهپادهای ایران هشدار داده بودیم، مدعی شد که این پهپادها هم اکنون اوکراین را هدف قرار می دهند.

فیصل بن فرحان درباره فلسطین هم گفت: ما در رابطه با ایجاد راهکاری برای صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها مسئولیت اخلاقی داریم. ما نیازمند ایجاد راه حلی برای موضوع فلسطین هستیم و شهرک سازی و خشونت ها باید متوقف شود.

این در حالی است که «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان سعودی پیش از این روز سه شنبه با «دولفین پرانک» (Dolphin Pronk) رئیس کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا در مقر این اتحادیه در بروکسل دیدار کرده بود.

وزیر خارجه عربستان سعودی و رئیس کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا در این دیدار پیرامون آخرین تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات رفع تحریم‌های ضدایرانی گفتگو کردند.

از دیگر محورهای رایزنی میان «فیصل بن فرحان» و «دولفین پرانک» بحران روسیه و اوکراین بود.

وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد که طرفین در این دیدار تحولات منطقه‌ای و بین المللی و نیز تلاش های صورت گرفته در این زمینه از جمله تقویت صلح و امنیت جهانی را بررسی کردند.

در ارتباط با مذاکرات رفع تحریم‌های ضدایرانی، علیرغم برخی جوسازی‌ها و ادعاهای اخیر، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر تأکید کرده بود: برجام نمُرده است، مذاکرات متوقف شده، اما ارتباط‌های معمول با ایران همچنان برقرار است.

پس از آغاز آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر در ایران، مقامات ارشد آمریکا از جمله مشاور امنیت ملی و سخنگوی وزارت خارجه این کشور به یک باره مدعی شدند که «احیای برجام از دستور کار دولت آمریکا خارج شده است» و اکنون واشنگتن بر حمایت از اغتشاشات در ایران متمرکز شده است!