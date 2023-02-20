به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران با روسای دانشکده‌ها، عملکرد پژوهشگاه غدد و متابولیسم و دانشکده دندانپزشکی بررسی شد.

دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با یادآوری این نکته که دنیای امروز دنیای تغییرات سریع است و این در فعالیت‌های دانشگاه باید مورد توجه قرار گیرد افزود: در این شرایط باید رویکرد آینده نگر برای مدیریت چالش‌های پیش رو داشته باشیم.

قناعتی با بیان سخنی از بزرگان مبنی بر اینکه «اندیشمند کسی است که امروز با حسن تدبیر در اندیشه فردایی خوش است و آنچه فردا پیش رو دارد امروز می بیند» گفت: این سخن تاییدی بر برنامه ریزی آینده نگر است. در نظام سلامت نیز باوجود پیشرفت‌های بسیاری که پس از انقلاب حاصل شده باید از عملکرد سلیقه‌ای پرهیز کنیم وبرنامه‌ریزی جامع، منسجم و مستمر داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، روزمرگی و عملکرد برحسب رفع تکلیف را آفت بزرگ پیشرفت دانست و گفت: برای مقابله با این آفت لازم است سازمان‌ها برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای آن داشته باشند.

قناعتی با تاکید دوباره براینکه برای هرکاری باید چشم انداز داشته باشیم افزود: چشم انداز همان توانایی نگریستن فراتر از واقعیت موجود، خلق و ابداع آنچه امروز وجود ندارد و توانایی زندگی در رویا و آرمان به جای زندگی در حافظه است.

وی با بیان اینکه بذری که در تخیل، جوانه می زند قطعا به واقعیت تبدیل می‌شود گفت: یکی از خصوصیات مدیران موفق این است که به آینده‌های ناشناخته پیش رو توجه دارند و هرچه ژرفای این توجه بیشتر باشد اثرگذاری برنامه‌ها نیز بیشتر می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تصمیمات اهل بیت (ع) را نمونه‌ای از تصمیم‌گیری آینده نگر و فراتر از زمان دانست که اثرات آن برای همیشه باقی است و افزود: ترسیم چشم انداز، ارزش افزوده برای سازمان خواهد داشت و موجب بازنگری در ساختارها، تغییر مسیر و تفکر، افزایش انرژی سازمان، ایجاد توازن در مدیریت و رهبری و در نهایت افزایش عملکرد و سودآوری می‌شود. چنانچه سازمانی به آینده بی توجه باشد این تغییرات کمتر رخ می‌دهد.

وی با تاکید بر پایبندی بر اجرای برنامه‌ها گفت: لزوما برنامه ریزی و آینده نگری به معنای موفقیت در اجرا نیست. اسناد حاوی برنامه های ارزشمند بسیاری در قفسه کتابخانه‌ها وجود دارد که در کشاکش مسائل مختلف، فاصله بسیاری از اجرا گرفته‌اند و به مرحله عمل نرسیده اند لذا باید خود را ملزم و مسئول اجرای برنامه‌ها بدانیم و این دیدگاه را به سطوح مختلف دانشگاه منتقل کنیم. در این صورت است که مجموعه‌ای پویا، خلاق و شاداب خواهیم داشت.

قناعتی تنوع و نوگرایی را موجب افزایش انگیزه افراد و مدیریت‌ها دانست و گفت: برای مدیریت نوگرایانه و آینده نگر روش‌های علمی وجود دارد که می‌توانید برای رسیدن به آن هزینه کنید که این هزینه به نوعی سرمایه‌گذاری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید براینکه تلاش می‌کنیم دانشگاه را برحسب شرایط، بودجه و امکانات در بهترین حالت قرار دهیم افزود: عملکرد مراکز مختلف نشان میدهد در این مدت این امر محقق شده است.

وی با اشاره به گزارش پژوهشگاه غدد و متابولیسم، از تلاش‌های صورت گرفته در این مرکز قدردانی کرد و گفت: در زمینه سلول درمانی و ژن درمانی با مراکز مشابه دانشگاه همکاری کنید تا از موازی کاری پرهیز شود.

قناعتی مدل مدرسه های پژوهشگاه غدد را نمونه موفقی از آموزش در عرصه پژوهش دانست و تسری آن به سایر مراکز را خواستار شد.

وی تعامل پژوهشگاه غدد با صدا و سیما را در ارایه مشاوره‌های لازم به جامعه موثر خواند و گفت: دانشگاه از تامین فضای مورد نیاز کلینیک‌ها و فعالیت‌های این مرکز حمایت می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به گزارش عملکرد دانشکده دندانپزشکی افزود: در این مدت تغییرات خوبی در دانشکده ایجاد شده که نتیجه هوشمندی، صبر و درایت رئیس جدید و کمک هیئت علمی دلسوز دانشکده است و این اقدامات موجب فعالیت بیشتر دانشکده در عرصه آموزش و درمان شده است.

قناعتی بر برنامه ریزی همه دانشکده‌ها در زمینه ارتقا رتبه بین المللی دانشگاه تاکید کرد.