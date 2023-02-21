مسابقات قرآن یکی از ابزارهای تکریم کلام خدا در مقابل دشمنان است

عباس سلیمی رئیس هئیت داوران سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن گفت: مسابقات بین المللی قرآن یکی از برکات انقلاب اسلامی است. به روح بلند امام امت درود می‌فرستم که به دلیل انس و عشقی که به قرآن می‌ورزیدند نقش فعالیت‌های قرآنی در دوران انقلاب رونق و شکوهی مضاعفی پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه این مسابقات بین المللی که به همت سازمان اوقاف و امور خیریه هر سال با شکوه تر از سال قبل برگزار می‌شود، افزود: این سی و نهمین دوره مسابقات که در حال برگزاری است به این دلیل اهمیت ویژه ای دارد چرا که ما در شرایطی که استکبار جهانی به دلیل دشمنی و خصومت و کینه‌ای که با انقلاب اسلامی دارد مدتی است که اهانت و جسارت خود را از حد گذرانیده و هم اکنون قرآن به عنوان کتاب آسمانی دو میلیارد مسلمان مورد اهانت قرار می‌گیرد.

سلیمی افزود: مدتی است که دشمن و استکبار از حد و حدود خود تجاوز کردند و دشمنی خود را به صورت آشکار بیان داشتند. حتی در خصوص براندازی نظام رسماً بودجه تصویب می‌کنند و کتاب آسمانی قرآن را به آتش کشیده و به ساحت بزرگ مرد اسلام حضرت پیامبر (ص) جسارت می‌کنند.

این پیشکسوت قرآنی در این خصوص اضافه کرد: ما مثل آنها بی ادب نیستیم چرا که شاگرد قرآن بوده و قرآن به ما دستور می‌دهد «وَلَا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ؛ و (شما مؤمنان) به آنچه مشرکان غیر از خدا می‌خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند.» (سوره انعام) قرآن به ما دستور می‌دهد به معبود مشرکان دشنام ندهیم و به آنها اهانت نکنیم چون ممکن است بخاطر جهالتی که دارند به کتاب خود ما اهانت کنند.

سلیمی عنوان کرد: قرآن کتاب ادب، تعلیم و تربیت بوده و خدا آن را به ما یاد داده است. خدا ما راطوری بار آورده است که به کسی جسارت نکنیم. ما که نمی‌توانیم که به پیامبر مسیحیت و یهودیت جسارت کنیم چرا که بر اساس آموزه‌های قرآن ما به همه پیامبران ایمان داریم و احترام می‌گذاریم حتی از منظر قرآن توهین به افراد لائیک و بدون ایمان کار درستی نیست.

نخستین عملکرد ما در مواجهه با توهین و جسارت، عمل به قرآن است

این فعال قرآنی با بیان وظیفه ما در این زمان گفت: نخستین عملکرد ما در مواجهه با این توهین‌ها و جسارت‌ها عمل به قرآن است تا دنیا ببیند که کسانی که پرورش یافته مکتب قرآن هستند انسان‌های عاقل، متین، فهمیده، با انصاف و پاک سرشت هستند و همان ترویج سبک زندگی قرآنی است.

رئیس هئیت داوران سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن با اشاره به نقش رویدادهای قرآنی در برپایی این دوره از مسابقات پرداخت و گفت: دومین نکته بحث برگزاری انواع همایش‌ها، سمینارها و جلساتی است که ابعاد زیبای قرآن را بتوانیم به نمایش بگذاریم. در حدیثی از امام رضا (ع) نقل شده است که می‌فرمایند: «اگر مردم زیبایی‌های کلام ما اهل بیت را درک کنند حتماً از ما تبعیت میکنند» این نشان می‌دهد به اندازه کافی در رابطه با معرفی ابعاد زیبای علوم قرآن و معارف موفق نبودیم. اگر معرفی کنیم اکثر مردم عالم منطقی هستند و در برابر عظمت قرآن سر تعظیم فرود می‌آورند.

سلیمی با عنوان مثالی در این خصوص گفت: شبلی شمیل دانشمند مسیحی در نامه‌ای به آقای رشید الرضا پایه گذار مجله المنار می‌نویسد: «اگرچه من به دین محمد (ص) اعتقادی ندارم اما چگونه می‌توانم به آیات او کفر بورزم. چگونه می‌توانم به شخصیتی که تمام سخنان او رهایی بخش و حیات بخش باشم را منکر این عظمت شوم؟»

این خادم القرآن در پایان گفت: مسابقات قرآن در هر کشوری از جمله کشور ما که رویداد مهم و یکی از نقاط عطف است؛ باید در نهایت نظم شکوه، عدالت داوری و برخورد مناسب در تمام ابعاد برگزار شود تا به دنیا نشان دهیم که از تجلیل و تکریم قرآن که کلام خداست، فروگذار نخواهیم کرد.

گفتنی است، سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۹ بهمن ماه الی سوم اسفند با حضور قاریان و حافظان برتر بین المللی از ۸۰ کشور جهان اسلام در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در حال برگزاری است.