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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۰۴

سلیمی در گفت‌وگو با مهر :

مسابقات قرآن یکی از ابزارهای تکریم کلام خدا در مقابل دشمنان است

مسابقات قرآن یکی از ابزارهای تکریم کلام خدا در مقابل دشمنان است

مسابقات قرآن در هر کشوری از جمله کشور ما رویدادی مهم و یکی از نقاط عطف است؛ تا به دنیا نشان دهیم مسابقات قرآن یکی از ابزارهای تکریم کلام خدا در مقابل دشمنان است.

عباس سلیمی رئیس هئیت داوران سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن گفت: مسابقات بین المللی قرآن یکی از برکات انقلاب اسلامی است. به روح بلند امام امت درود می‌فرستم که به دلیل انس و عشقی که به قرآن می‌ورزیدند نقش فعالیت‌های قرآنی در دوران انقلاب رونق و شکوهی مضاعفی پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه این مسابقات بین المللی که به همت سازمان اوقاف و امور خیریه هر سال با شکوه تر از سال قبل برگزار می‌شود، افزود: این سی و نهمین دوره مسابقات که در حال برگزاری است به این دلیل اهمیت ویژه ای دارد چرا که ما در شرایطی که استکبار جهانی به دلیل دشمنی و خصومت و کینه‌ای که با انقلاب اسلامی دارد مدتی است که اهانت و جسارت خود را از حد گذرانیده و هم اکنون قرآن به عنوان کتاب آسمانی دو میلیارد مسلمان مورد اهانت قرار می‌گیرد.

سلیمی افزود: مدتی است که دشمن و استکبار از حد و حدود خود تجاوز کردند و دشمنی خود را به صورت آشکار بیان داشتند. حتی در خصوص براندازی نظام رسماً بودجه تصویب می‌کنند و کتاب آسمانی قرآن را به آتش کشیده و به ساحت بزرگ مرد اسلام حضرت پیامبر (ص) جسارت می‌کنند.

این پیشکسوت قرآنی در این خصوص اضافه کرد: ما مثل آنها بی ادب نیستیم چرا که شاگرد قرآن بوده و قرآن به ما دستور می‌دهد «وَلَا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ؛ و (شما مؤمنان) به آنچه مشرکان غیر از خدا می‌خوانند دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت خدا را دشنام دهند.» (سوره انعام) قرآن به ما دستور می‌دهد به معبود مشرکان دشنام ندهیم و به آنها اهانت نکنیم چون ممکن است بخاطر جهالتی که دارند به کتاب خود ما اهانت کنند.

سلیمی عنوان کرد: قرآن کتاب ادب، تعلیم و تربیت بوده و خدا آن را به ما یاد داده است. خدا ما راطوری بار آورده است که به کسی جسارت نکنیم. ما که نمی‌توانیم که به پیامبر مسیحیت و یهودیت جسارت کنیم چرا که بر اساس آموزه‌های قرآن ما به همه پیامبران ایمان داریم و احترام می‌گذاریم حتی از منظر قرآن توهین به افراد لائیک و بدون ایمان کار درستی نیست.

نخستین عملکرد ما در مواجهه با توهین و جسارت، عمل به قرآن است

این فعال قرآنی با بیان وظیفه ما در این زمان گفت: نخستین عملکرد ما در مواجهه با این توهین‌ها و جسارت‌ها عمل به قرآن است تا دنیا ببیند که کسانی که پرورش یافته مکتب قرآن هستند انسان‌های عاقل، متین، فهمیده، با انصاف و پاک سرشت هستند و همان ترویج سبک زندگی قرآنی است.

رئیس هئیت داوران سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن با اشاره به نقش رویدادهای قرآنی در برپایی این دوره از مسابقات پرداخت و گفت: دومین نکته بحث برگزاری انواع همایش‌ها، سمینارها و جلساتی است که ابعاد زیبای قرآن را بتوانیم به نمایش بگذاریم. در حدیثی از امام رضا (ع) نقل شده است که می‌فرمایند: «اگر مردم زیبایی‌های کلام ما اهل بیت را درک کنند حتماً از ما تبعیت میکنند» این نشان می‌دهد به اندازه کافی در رابطه با معرفی ابعاد زیبای علوم قرآن و معارف موفق نبودیم. اگر معرفی کنیم اکثر مردم عالم منطقی هستند و در برابر عظمت قرآن سر تعظیم فرود می‌آورند.

سلیمی با عنوان مثالی در این خصوص گفت: شبلی شمیل دانشمند مسیحی در نامه‌ای به آقای رشید الرضا پایه گذار مجله المنار می‌نویسد: «اگرچه من به دین محمد (ص) اعتقادی ندارم اما چگونه می‌توانم به آیات او کفر بورزم. چگونه می‌توانم به شخصیتی که تمام سخنان او رهایی بخش و حیات بخش باشم را منکر این عظمت شوم؟»

این خادم القرآن در پایان گفت: مسابقات قرآن در هر کشوری از جمله کشور ما که رویداد مهم و یکی از نقاط عطف است؛ باید در نهایت نظم شکوه، عدالت داوری و برخورد مناسب در تمام ابعاد برگزار شود تا به دنیا نشان دهیم که از تجلیل و تکریم قرآن که کلام خداست، فروگذار نخواهیم کرد.

گفتنی است، سی و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۹ بهمن ماه الی سوم اسفند با حضور قاریان و حافظان برتر بین المللی از ۸۰ کشور جهان اسلام در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در حال برگزاری است.

کد مطلب 5713597

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