دشمن از ایران قوی هراسان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پناهی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: به برکت انقلاب، نظام اسلامی ما به مفهوم واقعی استقلال یافته و به مرحله‌ای رسیده که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای حرف‌هایی برای گفتن دارد و دشمنان چاره‌ای جز پذیرفتن این قدرت را ندارند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان در مقابل قدرت ایران عاجز است و به همین دلیل دست به دامان رسانه‌ها و فضای مجازی برای تخریب نظام شده است، تصریح کرد: ایران در تقابل جدی با استکبار جهانی مانع جدی در راستای حکمرانی آمریکایی‌ها در منطقه ایجاد کرده و غربی‌ها با تمدن و فرهنگ ایرانی مشکل دارند و علناً می‌گویند از حقارت ایران لذت می‌برند و غرب‌گرایان هم زنده بودن و حیات خود را در این حقارت ملی دنبال می‌کنند.

فرمانده بسیج شهرستان بیله‌سوار گفت: حضور میلیونی مردم همیشه در صحنه ایران در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن امسال پیام مهمی برای دشمنان مخابره کرد که ما با اشتیاق نظاممان، رهبرمان و ایرانمان را دوست داریم و دست دشمنانی که قصد تجاوز به ایران را داشته باشند، از ریشه قطع خواهیم کرد.

سرهنگ پناهی از اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد و افزود: در قالب ۲ اتوبوس در ۶ و ۱۲ اسفندماه امسال در مجموع ۱۰۰ نفر از خواهران و برادران به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.

وی تأکید کرد: یکی از ضرورت‌های مهم امروز همکاری و مشارکت برای برگزاری اردوهای راهیان نور است که لازم می‌دانیم ادارات شهرستان در کنار بسیج و سپاه نقش‌آفرینی داشته باشند.

سرهنگ پناهی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هدف راهیان نور زنده نگه داشتن یاد شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین سبک زندگی شهدا و ارائه راهکار عملی برای جوانان در زندگی است.

فرمانده بسیج شهرستان بیله‌سوار از یادواره‌های شهدا به عنوان گامی مؤثر در راستای تحقق جهاد تبیین مورد نظر مقام معظم رهبری نام برد و اضافه کرد: برگزاری یادواره شهدا نقش مؤثری در روشنگری، بصیرت و دشمن‌شناسی جامعه دارد و زمینه آشنایی جوانان و نسل جوان را با افکار شهدا و اهداف آنها فراهم می‌کند.