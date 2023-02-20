باغ «مهربانو» در مناطق مختلف شیراز ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه خواست خدایی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: شیراز باید به سمتی حرکت کند این کلان شهر شهر دوستدار خانواده باشد این در حالی است که طی دو سال گذشته فعالیت‌های مختلفی در حوزه خانواده انجام شده است.

رئیس کمیته خانواده و بانوان شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: پارک‌های موضوعی بانوان با عنوان باغ «مهر بانو» برای دسترسی راحت بانوان به فضاهای تفریحی در سطح شهر در تمامی مناطق یازده گانه شورای شهر در نظر گرفته شده که در این باغ‌ها فضاهای اموزشی، اشتغال زایی، فراغت، ورزشی و شور و نشاط به صورت اختصاصی برای بانوان ایجاد خواهد شد.

وی در خصوص توانمندی زنان سرپرست خانوار عنوان کرد: شهرداری متولی اشتغال‌زایی برای بانوان و مشاغل خانگی نیست بلکه بر اساس قانون حمایت از مشاغل خانگی، شهرداری مکلف به حمایت از مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار شده و از این ظرفیت استفاده شد تا در برخی از محلات نسبت به حمایت از مشاغل خانگی حمایت شود.

رئیس کمیته خانواده و بانوان شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: اولین کارگاه حمایت از مشاغل خانگی در منطقه کوشک میدان افتتاح شده و ١٠٠ نفر از بانوان سرپرست خانوار در این کارگاه نسبت به دایر کردن مشاغل خانگی اقدام کرده‌اند.

خواست خدایی عنوان کرد: لایحه توانمند سازی بانوان در شورای شهر در حال بررسی است که بر اساس این لایحه در نقاط پرتراکم شهری نسبت به ایجاد غرفه‌های دائمی عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار اقدام شده تا بتوان از این طریق از این افراد حمایت کرد.

او معتقد است شهرداری باید شرایطی را ایجاد کند که بتوان توانمند سازی زنان سرپرست خانوار را به خوبی پیگیری کرد.

خواست خدایی از اجرای طرح یاقوت برای زنان و دختران جوان با هدف آموزش هویت ایرانی اسلامی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی خبر داد.

این مسئول شهری معتقد است تمامی پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهری باید پیوست فرهنگی وخانوادگی داشته باشد این در حالی است که شهر شیراز باید ردیف بودجه‌ای مختص بانوان داشته باشد.

وی در خصوص کنار راهدار متذکر شد: این موضوع در حوزه فعالیت شهرداری نبوده اما بخشی از مطالبات مردمی بوده از این رو با تجمیع مدیران ارشد فارس تلاش شد تا وضعیت این منطقه بهبود یابد.

او ادامه داد: اگر کارخانه‌هایی که در چنار راهدار مستقر هستند تصفیه خانه خود را دایر نکنند بر اساس دستور دادستانی باید از منطقه خارج شوند.