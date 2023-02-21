به گزارش خبرنگار مهر، پس از اظهارات چند روز پیش امیرمهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی ایران، گمانه زنی‌ها درباره حضور هروه رنار سرمربی تیم ملی عربستان به جای کارلوس کی روش در ایران بالا گرفت.

علوی گفته بود که اگر رنار قراردادش را با عربستان فسخ کند می‌تواند یکی از گزینه‌های ایران باشد. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی در عربستان بازتاب داشت اما رسانه‌های اصلی و ورزشی این کشور به آن ورود نکردند و ظاهراً این ماجرا از سوی آنها جدی گرفته نشد.

این در حالی بود که شایعه عدم رضایت و خوشحالی رنار در تیم ملی عربستان هم بالا گرفت و گمانه زنی‌هایی در خصوص عدم تمدید قرارداد او تا سال ۲۰۲۷ مطرح شد.

خبرنگار مهر برای بررسی این موضوع سراغ دو روزنامه نگار ورزشی عربستان رفت تا نظر آنها را درباره میزان احتمال جدایی رنار از تیم ملی این کشور و حضور در ایران جویا شود.

رنار با سابقه کار در تیم‌های ملی زامبیا، ساحل عاج، مراکش و عربستان

«مازن العسرج» که در روزنامه معتبر الریاضیه مشغول به کار است، با تاکید بر اینکه زبان انگلیسی اش برای انجام مصاحبه و ارائه نظراتش چندان مناسب نیست، گفت: قرارداد رنار با عربستان تمدید شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که با این حساب رنار در عربستان ماندنی است؟ تاکید کرد: جزئیات بیشتر را می‌توانید از بخش رسانه‌ای فدراسیون عربستان سئوال کنید.

اما «عناد الرشید» خبرنگار بخش ورزشی روزنامه «الیوم» عربستان هم اطلاعات مشابهی را با خبرنگار مهر در میان گذاشت. رشید درباره اینکه آیا چیزی درباره حضور رنار در تیم ملی ایران و جدایی از عربستان شنیده است؟ گفت: فکر می‌کنم این خبر درست نباشد.

خبرنگار روزنامه الیوم افزود: رنار با تیم ملی عربستان یک پروژه دارد و می‌خواهد این پروژه را پیش ببرد.

رشید در پاسخ به این سئوال که آیا مذاکره رنار با ایران می‌تواند درست باشد؟ گفت: اطلاعات دقیقی برای قضاوت در این مورد ندارم. تا جایی که می دانم قرارداد رنار تا سال ۲۰۲۷ با فدراسیون عربستان تمدید شده است.