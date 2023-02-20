معلمان از آموزش ترکیبی برای جبران ساعات آموزشی استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، سید احمدرضا بنی لوحی اظهار داشت: پس از دوران سختی که برای آموزش دانشآموزان صورت گرفت و آموزشهای غیرحضوری متداول شد و همچنین وقفههایی که در آموزش به دلایل تعطیلیهایی نظیر آلودگی هوا، مدیریت مصرف گاز و بارش برف اتفاق افتاد؛ جلسه مشترک معاونتهای ابتدایی و متوسطه تشکیل شد تا افت آموزشی جبران شود.
وی با بیان اینکه در این جلسه، آموزشهای ترکیبی موردبحث قرار گرفت، ادامه داد: معتقدیم فضای مجازی نباید بهتنهایی مورداستفاده جهت آموزش دانشآموزان استفاده شود و از طرفی بهعنوان ظرفیتی برای آموزشهای مکمل مطرح است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: در همین راستا مقرر شد همکاران ما در استان بتوانند از ظرفیت آموزش مجازی بهویژه از طریق برنامه شاد آموزشهای ترکیبی خود را که آموزش هیربدی نامیده میشود بهره ببرند.
بنی لوحی با اشاره به شیوههای مختلف آموزشی نظیر آموزش معکوس ابراز داشت: در آموزش معکوس محتوای آموزشی درس مورد نظر روز قبل از برگزاری کلاس در اختیار دانشآموز قرار داده میشود تا دانشآموز روی محتوای موردنظر کار کند؛ در کلاس درس نیز نکات مهم توضیح و اشکالات دانشآموز برطرف میشود و در تکمیل آن تکلیف هم ارائه داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: تعدادی از همکاران از روشهای خلاقانه دیگری هم میتوانند استفاده کنند؛ نظیر اینکه تدریس در مدت کوتاهی انجام شده و ارزیابی میشود که آیا دانشآموزان مطلب را به نحو مورد انتظار فراگرفتهاند یا خیر و درصورتیکه مطلوب ارزیابی نشد، مجدداً موضوع تدریس میشود.
بنی لوحی در ادامه بیان داشت: در راستای روشهای تدریس ترکیبی جهت جبران آموزشی معلمان میتوانند تدریس را در کلاس درس انجام میدهند و فعالیتهای تکمیلی را در فضای مجازی و شبکه شاد ارائه میدهند.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اذعان داشت: در مدارس شبانهروزی کمتر با معضل تعطیلی مواجه بودهایم و از قبل برنامهریزی کرده بودیم تا در خارج زمان ساعات آموزشی نظیر بعدازظهرها محتوای آموزشی بهصورت آنلاین یا آفلاین در اختیار دانشآموز قرار گیرد.
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