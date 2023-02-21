ارائه سند به واحدهای احداثی در اراضی ملی تصرفی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، حسینعلی کریمی، افزود: ساخت و سازهای قبل از سال ۱۳۹۴، مردم بر روی زمین‌های دولتی، سنددار می‌شوند.

وی ادامه داد: بر اساس آئین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اراضی دولتی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تصرف و در آن احداث بنا شده و به صورت ساختمان، واحد تجاری و یا کارگاه مورد بهره برداری قرار گرفته باشد قابل واگذاری است.

وی با بیان اینکه زمین‌های داخل محدوده و حریم شهرها که متعلق به وزارت راه و شهرسازی باشد مشمول این قانون می‌شود، گفت: کسانی که قبل از سال ۱۳۹۴ برروی زمین‌های دولتی بنایی ساخته‌اند می‌توانند برای دریافت سند اقدام کنند.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: متقاضیان مشمول این آئین نامه، تا پایان سال ۱۴۰۱ مهلت دارند با در دست داشتن مدارک لازم به ادارات راه و شهرسازی مراجعه تا پس از تشکیل پرونده اقدامات لازم برای واگذاری عرصه تصرفی به عمل آید.

کریمی گفت: تصریح کرد: گذاری براساس مبنای قیمت هر مترمربع و جدولی که از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به ادارات‌کل راه و شهرسازی استان‌ها ارسال شده، انجام می‌پذیرد بر این اساس، در صورتی که مورد تصرف به صورت منزل مسکونی به بهره‌برداری رسیده و فرد واجد شرایط باشد قیمت بخشی از اراضی به صورت منطقه بندی و قسمتی به صورت کارشناسی روز ارزیابی و اخذ می‌شود.

وی اضافه کرد: در صورت واجد شرایط نبودن اشخاص و همچنین برای عرصه اعیانی‌های تجاری یا کارگاهی قیمت زمین به صورت کارشناسی روز ارزیابی و اخذ می‌شود.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان، در خصوص زمین‌هایی که به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش شده‌اند گفت: اراضی که در اختیار اشخاص است و در آن احداث بنا شده چه خود آن شخص از ابتدا تصرف کرده باشد و چه به صورت قولنامه‌ای به اشخاص دیگر واگذار کرده باشد، آخرین شخصی که قولنامه در اختیار دارد با ارائه اقرارنامه و تعهدنامه محضری به عنوان متقاضی می‌تواند به این اداره‌کل مراجعه و تقاضای خود را پیگیری کند.