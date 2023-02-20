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۱ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۲۹

فرمانده مرزبانی هرمزگان اعلام کرد؛

کشف ۴۰۰هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های میناب/۱۶ شناور توقیف شد

کشف ۴۰۰هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های میناب/۱۶ شناور توقیف شد

بندرعباس - فرمانده مرزبانی هرمزگان از توقیف ۱۶ذفروند شناور متخلف و کشف ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و همچنین ۶۸رأس احشام طی عملیاتی منسجم در آب های میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهادر اسماعیلی اظهار کرد: در راستای مقابله قاطع و جدی با قاچاق کالا و ارز با هدف ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان، مرزبانان پایگاه دریابانی میناب، پس از شناسایی ۱۶ فروند شناور متخلف در آب‌های خلیج فارس، نسبت به توقیف آنها اقدام کردند.

وی با اشاره به دستگیری ۸ نفر از قاچاقچیان و توقیف ۱۳ عدد مشک ماری شکل در این عملیات، خاطرنشان کرد: در بازرسی از این شناورها ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۱۱۶ میلیارد ریال و ۶۸ رأس دام زنده قاچاق به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون ریال کشف شده است.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان در خاتمه اذعان داشت: دریابانی فراجا، راهبرد مقابله با قاچاق سازمان یافته سوخت در نوار ساحلی و آب‌های خلیج فارس و دریای عمان را با قاطعیت ادامه خواهد داد و در راستای صیانت از منافع و سرمایه‌های ملت ایران لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد.

کد مطلب 5714043

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