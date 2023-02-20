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۱ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۲۳

سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان سمنان :

هنرمندان از مزایای قانون حمایت از فعالان صنایع‌دستی بهره‌مند شوند

هنرمندان از مزایای قانون حمایت از فعالان صنایع‌دستی بهره‌مند شوند

سمنان- سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی سمنان گفت: مسئولان فروشگاه‌های صنایع‌دستی فعال دارای پروانه کسب معتبر با دریافت مجوز مشمول قانون حمایت از هنرمندان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان سمنان، سمانه سلطانی پور بیان کرد: مسئولان فروشگاه‌های صنایع‌دستی فعال دارای پروانه کسب معتبر با دریافت مجوز می‌توانند مشمول قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی شوند.

وی افزود: مسئولان فروشگاه‌های صنایع‌دستی فعال دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه‌های صنفی می‌توانند با مراجعه به حوزه معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی با ارائه مدارک لازم مجوز فروشگاه صنایع‌دستی دریافت کنند و مشمول قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی شوند.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان سمنان ادامه داد: در استان تاکنون مجوز ۱۱ فروشگاه شامل پنج فروشگاه در سمنان و شش فروشگاه در شاهرود صادر و زمینه اشتغال بیش از ۲۰ نفر فراهم شده است.

سلطانی پور گفت: بر اساس ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز فروشگاه‌های صنایع‌دستی از سوی وزارتخانه میراث، گردشگری و صنایع دستی و واگذاری آن به استان‌ها و با استناد به بند پ و تبصره یک ماده سه قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب مجلس شورای اسلامی، مجوز فعالیت این فروشگاه‌ها در استان صادر شد.

وی افزود: بهره‌مندی از شرایط بیمه‌ای، تسهیلات تعرفه حامل‌های انرژی و بانکی صدور مجوز تأسیس و پروانه تولید کارگاهی، صدور کارت شناسایی صنعتگر صدور گواهی اصالت آثار صنایع دستی و مجوز تأسیس و بهره برداری از خانه‌های صنایع دستی و بازارچه‌های صنایع دستی، صدور مجوز برگزاری حراج آثار فاخر قابل فروش صنایع دستی و هنرهای سنتی و صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی از مفاد قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی است.

کد مطلب 5714057

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