به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان سمنان، سمانه سلطانی پور بیان کرد: مسئولان فروشگاه‌های صنایع‌دستی فعال دارای پروانه کسب معتبر با دریافت مجوز می‌توانند مشمول قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی شوند.

وی افزود: مسئولان فروشگاه‌های صنایع‌دستی فعال دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه‌های صنفی می‌توانند با مراجعه به حوزه معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی با ارائه مدارک لازم مجوز فروشگاه صنایع‌دستی دریافت کنند و مشمول قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی شوند.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان سمنان ادامه داد: در استان تاکنون مجوز ۱۱ فروشگاه شامل پنج فروشگاه در سمنان و شش فروشگاه در شاهرود صادر و زمینه اشتغال بیش از ۲۰ نفر فراهم شده است.

سلطانی پور گفت: بر اساس ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز فروشگاه‌های صنایع‌دستی از سوی وزارتخانه میراث، گردشگری و صنایع دستی و واگذاری آن به استان‌ها و با استناد به بند پ و تبصره یک ماده سه قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب مجلس شورای اسلامی، مجوز فعالیت این فروشگاه‌ها در استان صادر شد.

وی افزود: بهره‌مندی از شرایط بیمه‌ای، تسهیلات تعرفه حامل‌های انرژی و بانکی صدور مجوز تأسیس و پروانه تولید کارگاهی، صدور کارت شناسایی صنعتگر صدور گواهی اصالت آثار صنایع دستی و مجوز تأسیس و بهره برداری از خانه‌های صنایع دستی و بازارچه‌های صنایع دستی، صدور مجوز برگزاری حراج آثار فاخر قابل فروش صنایع دستی و هنرهای سنتی و صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی از مفاد قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی است.