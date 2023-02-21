رزومه کاری ۳ نفر از کاندیدای تصدی شهرداری رشت بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای شهر رشت عصر دوشنبه در دومین جلسه از بررسی رزومه کاندیدای تصدی جایگاه شهردار رشت به عدم حضور برخی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت اشاره کرد و گفت: بر همین اساس تمامی صحبت‌های کاندیدا ضبط شده تا حقی از فردی تضییع نشود.

برای دستیابی به مدیریت جامع شهری باید برنامه ریزی صورت داد

«محمدرضا خانی» یک از کاندیدای تصدی شهرداری رشت در این جلسه به ارائه برنامه‌ها و رزومه خود پرداخت و افزود: برای دستیابی به مدیریت جامع شهری باید برنامه ریزی صورت داد.

وی که اکنون در جایگاه شهردار منطقه یک قم فعالیت می‌کند، ادامه داد: بنده از همان ابتدا که استیضاح شهردار رشت انجام شد رزومه ام را به رشت ارسال کردم.

داوطلب تصدی جایگاه شهرداری رشت با اشاره به اینکه باید در ابتدا وضعیت موجود را شناسایی کرده و ببینیم که جایگاه شهر بر اساس استانداردهای موجود و روز دنیا در کجا قرار دارد، گفت: برای تحقق این امر باید در ابتدا اطلاعات لازم را در اختیار داشته و پس از شناسایی وضع موجود آسیب شناسی و علت ضعف‌ها را پیدا کنیم.

خلأ قانونی در مدیریت جامع شهری مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند

«رضا کاسی» دومین کاندیدای تصدی شهرداری رشت نیز در این جلسه اظهار کرد: بنده سال‌های فراوانی در جایگاه‌های مختلف مشغول فعالیت بوده و از سال ۸۲ به عضویت سازمان مهندسی گیلان درآمدم.

وی با تاکید به اینکه خلأ قانونی در مدیریت جامع شهری مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، بیان کرد: با تصویب این قانون، مدیریت شهری با قدرت و آرامش خاطر بیشتری می‌تواند به فعالیت بپردازد و فقدان مدیریت جامع شهری همانند این است که سربازی را بدون ادوات جنگی به جنگ بفرستند.

کاسی در ادامه کلیاتی از طرح‌های پیشنهادی برای ایجاد درآمد پایدار مطرح کردند.

در صورت شهردار شدن دغدغه‌های حوزه حمل و نقل را برطرف می‌کنم

«مهدی صفر خانلو» سومین کاندیدای تصدی جایگاه شهرداری رشت نیز در این روز با اشاره به اینکه شورای شهر رشت به لحاظ سطح علمی و جایگاه اجتماعی جز شوراهای برتر کشور است، گفت: بنده معتقدم یک فرد غیر بومی نیز چندین روز در یک شهر حضور داشته باشد تبدیل به یک فرد آشنا به محیط می‌شود.

وی با بیان اینکه بومی بودن به نظر بنده نباید جزو شاخصه‌ها باشد، افزود: بنده معتقدم صرفاً اینکه بنده دکتری شهرسازی داشته باشم نمی‌تواند چندان تأثیر گذار باشد و موارد دیگری از جمله ارتباطات قوی نیز لازمه این جایگاه است.

خانلو با اشاره به اینکه برخی ۴۰۰ صفحه رزومه ارائه می‌کنند اما پس از آن با نگاهی به عملکرد چند ساله آنان متوجه می‌شویم که حتی چهار سطر از برنامه‌ها را اجرایی نکرده است، تصریح کرد: شهر تهران بالغ بر شانزده هزار اتوبوس دارد که بخشی نیز فرسوده هستند و بنده چنانچه به عنوان یار دوازدهم شورا و نوکر مردم در جایگاه شهردار رشت قرار بگیرم با ارتباطاتی که وجود دارد می‌توانیم مشکلاتی از جمله دغدغه‌های حوزه حمل و نقل را برطرف کنیم.

وی به وضعیت زباله‌های سراوان اشاره کرد و گفت: این موضوع نیازمند ارتباطات است و بنده در دو شهر کشور نیز از این بابت ورود کرده‌ام و چنانچه به عنوان شهردار رشت انتخاب شوم می‌توانم با بهره مندی از ظرفیت تیم‌های داخلی و خارجی این مشکل را برطرف کنم و بنده کلمه‌ای به عنوان (نمی‌شود) نمی‌شناسم و در صورت انتخاب شدن برای این جایگاه تمام تلاشم را برای رفع مشکلات به کار می‌گیرم.

گفتنی است؛ محمدحسین واثق کارگرنیا، هادی رمضانی، نادر حسینی، سید حسین رضویان، علیرضا تاج شهرستانی، سید شمس شفیعی و حسن کریمی کرنق اعضای شورای حاضر در دومین جلسه بررسی رزومه‌های کاندیدای تصدی جایگاه شهردار رشت بودند.