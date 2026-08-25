پاکمهر: توسعه صنعت بدون توجه به زیرساخت آب شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر ظهر سه شنبه در آیین افتتاح طرح‌های هفته دولت شهرستان گرمه اظهار کرد: ایجاد اشتغال در شرایط کنونی کشور کار بسیار دشواری است و سرمایه‌گذارانی که در این شرایط برای ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید وارد میدان می‌شوند، باید مورد حمایت و قدردانی قرار گیرند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال از مهمترین الزامات توسعه اقتصادی است و در شرایطی که ایجاد هر فرصت شغلی نیازمند عبور از موانع متعدد است، باید زمینه برای فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان فراهم شود.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در مسیر توسعه اقتصادی خراسان‌شمالی، نحوه تخصیص منابع آب میان بخش‌های مختلف است که باید با نگاه کارشناسی و متناسب با نیازهای توسعه‌ای استان مورد بازنگری قرار گیرد.

پاکمهر گفت: لازم است در سیاست‌های تخصیص آب بازنگری شود تا ظرفیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی استان نیز بتوانند از منابع مورد نیاز برای توسعه استفاده کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی خراسان‌شمالی اظهار کرد: اگر قرار است صنعت در استان رونق بگیرد و سرمایه‌گذاری‌های جدید شکل بگیرد، باید تخصیص آب مورد نیاز این بخش نیز در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نمی‌توان انتظار داشت صنعت توسعه پیدا کند و برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید نقش‌آفرینی کند اما زیرساخت‌های مورد نیاز آن از جمله آب مورد توجه قرار نگیرد.

نماینده بجنورد، مانه، سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه آب باید به گونه‌ای باشد که ضمن توجه به نیازهای بخش کشاورزی، زمینه برای توسعه صنعت، ایجاد اشتغال و افزایش تولید نیز فراهم شود.

پاکمهر ادامه داد: خراسان‌شمالی ظرفیت‌های متعددی در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی دارد و استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند تامین زیرساخت‌های لازم است؛ بنابراین موضوع آب باید در چارچوب یک برنامه جامع و با در نظر گرفتن همه بخش‌های تولیدی دنبال شود.

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشاورزی همچنان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی خراسان‌شمالی است، گفت: هدف، نادیده گرفتن نیازهای این بخش نیست بلکه باید میان نیازهای کشاورزی و سایر بخش‌های تولیدی از جمله صنعت توازن ایجاد شود.

پاکمهر افزود: هر بخش اقتصادی متناسب با نقشی که در تولید، اشتغال و توسعه استان دارد، به زیرساخت نیازمند است و آب نیز یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه استان استفاده کرد و دستگاه‌های اجرایی نیز با همکاری نمایندگان و مسئولان ملی، موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری را برطرف کنند.

پاکمهر گفت: خراسان‌شمالی برای عبور از مشکلات اقتصادی و افزایش سطح اشتغال، نیازمند نگاه توسعه‌محور و تصمیم‌های مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی استان است و موضوع آب نیز باید در همین چارچوب بررسی و مدیریت شود.