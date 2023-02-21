عضو کانون پرورش فکری لرستان برگزیده مهرواره سراسری «نامه مهر» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین پایانی اولین مهرواره «گنبد کبوتران» و «نامه مهر» در تالار بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی و با حضور منتخبان مهرواره از سراسر کشور، مربیان فعال استان‌ها و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد که در این میان نام عضو کانون لرستان به چشم می‌خورد.

در اختتامیه این رویداد ملی، در حوزه «نامه مهر» از سه هزار و ۱۸ اثر، «نگین قیطانی» عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان و مرکز شماره دو بروجرد در بخش نوجوان به عنوان برگزیده معرفی شد.

مهرواره‌های «نامه مهر» و «گنبد کبوتران» در دو بخش «نامه‌نگاری و مکاتبه با کودکان» و «داستانک» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان رضوی با همکاری بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، برگزار شد.

داوری این مهرواره‌ها با حضور چهره‌های سرشناسی همچون کلر ژوبرت نویسنده مطرح حوزه کودک و نوجوان، فرزانه رحمانی نویسنده و کارشناس بخش مکاتبه‌ای کانون، مجید قیصری، ساسان ناطق و حسین عباس‌زاده از چهره‌های به نام و مطرح حوزه ادبیات داستانی انجام شده است.