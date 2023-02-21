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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۱۰

فرماندار رزن خبر داد؛

برگزاری همایش «مهارتهای زندگی و سلامت اجتماعی» در شهرستان رزن

برگزاری همایش «مهارتهای زندگی و سلامت اجتماعی» در شهرستان رزن

همدان- فرماندار رزن با بیان اینکه کارگاه های متعدد در حوزه مهارت های زندگی در سطح شهرستان درحال برگزاری است،گفت: همایش مهارتهای زندگی و سلامت اجتماعی» امروز در سالن اندیشه برگزار می شود.

علی اصغر غفاری آثار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارگاه‌های متعدد در حوزه مهارت‌های زندگی در سطح شهرستان درحال برگزاری است؛ اظهار کرد: آموزش‌های چهره به چهره، مشارکتی و البته کارگاه‌هایی در حوزه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی، ازدواج، مهارت‌های پیش از ازدواج، همسرداری، فرزندپروری، خانواده درمانی، خودمراقبتی، تاب آوری اجتماعی، کسب و کار پایدار و… در سطح شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته کارگاه مهارت‌های پیش از ازدواج برای بانوان و آقایان مجرد شاغل در ادارات شهرستان به صورت مجزا برگزار شد، گفت: بخشی از افرادی که در سطح شهرستان فعالیت دارند و مجرد هستند، افراد شاغل در ادارات هستند که زمینه اقتصادی برای ازدواج آنها مهیّا و دستگاه‌های اجرایی نیز از این افراد حمایت می‌کنند، بدین ترتیب آموزش‌های پیش از ازدواج و مهارت‌های زندگی برای این افراد مدنظر قرار گرفت.

فرماندار رزن با اشاره به برگزاری جلسات در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرستان، عنوان کرد: همایش مهارتهای زندگی و سلامت اجتماعی نیز امروز ساعت ۱۰ صبح در سالن اندیشه برگزار می‌شود.

غفاری آثار ادامه داد: مخاطبین اصلی این همایش بانوان و دختران جوان هستند و سعی می‌شود تا تاب آوری این قشر را ارتقا و مهارت‌های مربوطه را به آنها آموزش داد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به موضوع خانواده نیز گفت: در راستای تحقق «رزن، شهر دوستدار خانواده و جمعیت» نیز طرح‌های جمعیتی مناسبی با همکاری دفتر امور بانوان فرمانداری، اداره تبلیغات اسلامی، مرکز بهداشت، آموزش و پرورش و بخشداران در حال برگزاری است.

این مسئول در پایان گفتگو تصریح کرد: در طرح‌های مذکور سعی شده تا علاوه بر بانوان شاغل، بانوان خانه دار، دختران و در مجموع خانواده‌ها را مدنظر داشته و طرح‌ها به سمتی سوق داده شود که جامعه هدف مربوطه گسترش یابد.

کد مطلب 5714126

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