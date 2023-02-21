۲۲۳ مانور زلزله در مدارس گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه، جمعیت هلال احمر و آموزش و پرورش گلستان تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در این خصوص گفت: در استانی مانند گلستان که حوادث و بحران‌های طبیعی بسیاری آن را تهدید می‌کند لازم است که افراد از سنین پایین آموزش‌های امدادی و مقابله‌ای را فرابگیرند.

قاسم غریب آبادی گفت: در سال جاری ۲۶۰ کانون دانش آموزی هلال احمر در مدارس گلستان تشکیل، ۲۲۳ مانور زلزله توسط دانش آموزان اجرا و در ۲۰۸ مدرسه طرح دادرس کاربینی انجام شده است.

وی بیان کرد: برای گسترش نظام مند آموزش همگانی و تقویت کیفی و کمی آن در دانش آموزان و معلمان و تحقق شعار «هر خانواده ایرانی یک امدادگر» از طریق نهضت جذب اعضا در هلال احمر و ثبت در سامانه عضویت ورود خواهیم کرد.

سیدرضا نظری، مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان هم در این نشست گفت: پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه و توانمندسازی دانش آموزان در مهارت‌های امدادی و بشردوستانه از خواسته‌های آموزش و پرورش است و این اداره کل از تمامی ظرفیت‌ها برای اشاعه فرهنگ آموزش همگانی استفاده خواهد کرد.