سامانه نوبت دهی بیماران یکپارچه می شود/ رصد وظایف بیمارستان ها

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از چالش‌های بیماران در مراجعه به مراکز درمانی به ویژه بیمارستان‌های شلوغ، گرفتن نوبت است. متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود که یک نفر در نقطه‌ای دور از مرکز استان، تا چند ماه معطل دریافت نوبت می‌شود.

حالا، سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت، از ایجاد سامانه نوبت دهی یکپارچه تا پایان خرداد ۱۴۰۲ خبر داده است.

به گفته وی، با ایجاد این سامانه یکپارچه نوبت دهی الکترونیکی، مشکلات بیماران تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.

آن طور که عنوان شده است، تاکنون ۲۰ بیمارستان دولتی به این سامانه متصل شده اند و تا پایان خرداد ۱۴۰۲، تمامی ۶۵۹ بیمارستان دولتی به این سامانه وصل خواهند شد.

مظهری تاکید کرد: این سامانه دارای درگاه مشترک خواهد بود، اما در پشت سر این درگاه، سامانه‌ها متفاوت خواهند بود.

در حال حاضر، ۱۲ سامانه برای نوبت دهی الکترونیکی بیمارستان‌ها وجود دارد که ۴ سامانه اصلی، به یکدیگر متصل خواهند شد.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت، همچنین از ایجاد سامانه گزارش گیری برای رصد نوبت دهی خبر داد و گفت: یکی از مضرات سامانه‌ها، این است که نمی‌توانیم وظایف آنها را رصد کنیم.

وی افزود: با سامانه گزارش گیری، ما می‌توانیم بیمارستان‌ها را در انجام وظایفی که بر عهده دارند، رصد کنیم.