ابلاغ دستور تعمیر و سکونت ۵۹۰۳ واحد در مناطق زلزله زده خوی

جعفر برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بازسازی مناطق زلزله زده خوی افزود: دستور کارهای واحدهای تعمیری در مناطق زلزله زده شهرستان خوی به سرعت ادامه دارد و این دستور کارها تاکنون به ۵۹۰۳ واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی زلزله زده شهرستان خوی برای تعمیر و سکونت شهروندان ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: عملیات آواربرداری واحدهای احداثی نیز در ۹ محور با استقرار ۱۱۰ دستگاه ماشین آلات سنگین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان و قزوین و سایر دستگاه‌های خدمات رسان استان با سرعت ادامه دارد و تاکنون آواربرداری ۵۰۵ واحد مسکونی در روستاها به اتمام رسیده است.

برزگر اظهار کرد: لیست واحدهای احداثی جهت صدور پروانه ساختمانی به مراجع صدور پروانه از جمله دهیاری‌ها و شهرداری ارسال شده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی در محل روستاها و شهرها صورت گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی افزود: مصالح ساختمانی از جمله سیمان و میلگرد مورد نیاز جهت شروع عملیات پی کنی و بتن ریزی از محل اعتبارات داخلی بنیاد مسکن تأمین و به ۲۵۴ واحد مسکونی روستایی آواربرداری شده توزیع شده است.

وی یادآور شد: برای اینکه واحدها تکمیل شود علاوه بر تسهیلات، نیاز به کمک‌های مردم به هموطنان زلزله زده هستیم، هموطنان می‌توانند جهت کاهش آورده مردم عزیز زلزله زده شهرستان خوی برای تکمیل واحدهای مسکونی، کمک‌های خود را به حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) نزد تمام شعب بانک ملی واریز کنند.