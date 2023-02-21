بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی تکلیف این روزهای همگان است

محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مضاعف دشمنان قسم خورده ایران عزیز با هدف القای ناکارآمدی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مسئولین از هر فرصت و تریبونی برای بیان دست‌آوردهای نظام حداکثر استفاده را ببرند.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نقطه مقابل سیاه‌نمایی و دورغ‌پردازی علیه انقلاب اسلامی قطعاً بیان حقایق و پیشرفت‌های کشور است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رسانه‌های معاند که با بودجه‌های هنگفت استکبار ارتزاق می‌کنند به خیال خام خود در تدارک تغییر باورهای مردم هستند، اما فرمان جهان تبیین سد راه این اتفاق است.

وی در ادامه افزود: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که امکان گفتگوی مستقیم و بدون واسطه با مردم مناطق مختلف را دارند در این دیدارها به تبیین واقعیت‌ها، دست‌آوردها و عملکرد انقلاب اسلامی بپردازند.

وحیدی خاطر نشان کرد: برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت برای آشنایی نسل جوان و نوجوان دانشجو و دانش آموز از مراکز علمی، تحقیقانی، شرکت‌های دانش بنیان و تولیدی یکی از مصادیق روشنگری است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز ک جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ساخت مستندهای تلویزیونی و با قابلیت ضریب دادن در فضای مجازی نیز از سوی هنرمندان و جوانان عرصه رسانه برای پوشش این واقعیات مهم است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در مناطق مختلف منجر به روحیه کار و کار آفرینی می‌شود.

وی در ادامه افزود: مهمترین عرصه پیشرفت، خدمت جهادی همه مدیران و هماهنگی جدی دستگاه‌ها و قوای سه گانه در کاهش مشکلات کشور و مردم است.

وی تصریح کرد: انقلابی بودن شعار نیست بلکه عملکرد صادقانه و مستمر در هر مسؤلیت اجتماعی و اداری و داشتن وجدان کاری در امور محوله است.