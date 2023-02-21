خطر ریزش بهمن در گردنه چری وجود دارد

علی حیدری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در بررسیهایی که انجام شده، در رویداد مدیریت بحران در تهران، چهارمحال و بختیاری در بین استانهای کشور رتبه برتر را کسب کرد.
وی افزود: همچنین با پیگیریهای انجام شده، اعتبار مورد نیاز برای شهرک الاهیه بروجن و منظریه شهرکرد به مبلغ ۹۰ میلیارد تومان در سازمان ملی زمین و مسکن به جهت واگذاری زمین در راستای تکمیل این دو منطقه به تصویب رسید که عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آخرین وضعیت شهرستان کوهرنگ، عنوان کرد: خوشبختانه اکثر روستاهای درگیر در برف در این شهرستان آزاد شدند.
حیدری خاطرنشان کرد: در دهستان موگویی یک دستگاه بولدوزر خراب شده بود که با حضور اکیپ سیار تعمیر شد و عملیات بازگشایی راههای روستایی باقی مانده را انجام میدهد.
وی اضافه کرد: گردنه چری اگرچه بازگشایی شده است اما تردد در این گردنه همچنان ایمن نیست و به شهروندان توصیه میشود به جز دستگاههای امدادی و خدمات رسان، از این محور عبور نکنند چون خطر ریزش بهمن وجود دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیش از ۹۰۰ متر از مسیر در گردنه شاهمنصوری باقی مانده است که عملیات بازگشایی آن در حال اجرا است و پیشبینی میشود ظرف دو روز آینده باز شود.
حیدری تاکید کرد: عمده راههای روستاهای درگیر با برف در سایر نقاط چهارمحال و بختیاری بازگشایی شدند و مسیر دسترسی به روستاهای باقی مانده نیز بهزودی آزاد میشوند.
