امداد هوایی به ساکنان ۶ روستای محصور در برف دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طحان صبح امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پس از بارش سنگین برف در برخی مناطق شهرستان و انسداد مسیر ارتباطی به ۶ روستا با همکاری هوانیروز ارتش به خانوار گرفتار در برف امداد رسانی شد.

وی افزود: در بارش اخیر ۶۰ خانوار از روستاهای احمدفداله، دره کاید، مازه پاریاب، چال روگه، لباب و نودر دچار مشکل شده بودند که پس از هماهنگی‌های لازم، امدادرسانی هوایی انجام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر دزفول بیان کرد: با تلاش نجاتگران و همراهی ارتش ۶۰ بسته غذایی ۷۲ ساعته بین همشهریان گرفتار شده در برف اخیر توزیع شد.