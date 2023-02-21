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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۱۹

رئیس جمعیت هلال احمر دزفول خبر داد؛

امداد هوایی به ساکنان ۶ روستای محصور در برف دزفول

امداد هوایی به ساکنان ۶ روستای محصور در برف دزفول

اهواز - رئیس جمعیت هلال احمر دزفول از امداد رسانی هوایی به ساکنان ۶ روستا از توابع این شهرستان به دلیل محاصره در برف سنگین توسط نجاتگران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طحان صبح امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پس از بارش سنگین برف در برخی مناطق شهرستان و انسداد مسیر ارتباطی به ۶ روستا با همکاری هوانیروز ارتش به خانوار گرفتار در برف امداد رسانی شد.

وی افزود: در بارش اخیر ۶۰ خانوار از روستاهای احمدفداله، دره کاید، مازه پاریاب، چال روگه، لباب و نودر دچار مشکل شده بودند که پس از هماهنگی‌های لازم، امدادرسانی هوایی انجام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر دزفول بیان کرد: با تلاش نجاتگران و همراهی ارتش ۶۰ بسته غذایی ۷۲ ساعته بین همشهریان گرفتار شده در برف اخیر توزیع شد.

کد مطلب 5714303

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