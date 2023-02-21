به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین روح‌الامینی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس بیان کرد: جایگاه و شأن مجلس مهم است. امروز آب و هوای شهرها و روستاهای کشور به واسطه گرانی ارز، سکه و طلا وضعیت خوبی ندارد!

وی بیان کرد: آیا مسائل اقتصادی کشور امروز مهم‌تر است یا موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس؟ رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسات کلان و در غیاب نمایندگان از کیان و شأن مجلس دفاع می‌کند اما رئیس دولت، معاون اول، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در حال انجام چه کاری هستند؟ به جای اینکه این افراد به مجلس شورای اسلامی احضار شوند، خودشان باید تقاضا کنند و داوطلب شوند تا برای بهبود روابط بین قوا و پاسخگویی به نمایندگان مجلس در صحن حضور پیدا کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آیا درست است که ما در پشت درهای مجلس و در جلسه غیرعلنی مطالبی را مرور کنیم که در جلسات کمیسیون‌ها و صداوسیما تکرار می‌شود؟ اگر دولت حواسش نیست که برای حضور در مجلس شورای اسلامی پیش‌قدم شوند، باید آنها را احضار کنید تا در جلسات مجلس حضور پیدا کنند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: طبق آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی ما مکلف هستیم که بدون نوبت گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ را در دستور قرار دهیم. همانطور که مستحضر هستید گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس حتماً باید خوانده می‌شد. از سوی دیگر موضوع آب و هوا حتماً از موضوعات حیاتی کشور است. از ابتدای مهر ماه تا به امروز حداقل در دو سوم ایام به دلیل آلودگی هوا مدارس تعطیل شده است پس قطعاً موضوع آب و هوا مساله مهمی است همانطور که موضوع ارز نیز مهم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ابتدای صبح امروز نیز مجلس شورای اسلامی یک ساعت پیرامون مسئله ارز و مسائل اقتصادی جلسه غیرعلنی داشت و فردا صبح نیز مجدداً جلسه‌ای پیرامون ارز در مجلس تشکیل خواهد شد اما نباید از مسیر اصلی خود خارج شویم.